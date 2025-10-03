Politico: Επαπειλούμενο «μπλόκο» στον προϋπολογισμό 1,8 τρισ. ευρώ της Λάιεν

Αντιμέτωπη με νέα κρίση η φον ντερ Λάιεν. Το ΕΚ απειλεί να απορρίψει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των αγροτών

Αντιμέτωπη με νέα κρίση βρίσκεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με το Politico καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και Δημοκράτες απειλούν να απορρίψουν τον επταετή προϋπολογισμό (2028-2043) με το σχέδιο δαπανών ύψους 1,8 τρισ. ευρώ.

Οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζουν να τορπιλίσουν βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού των Βρυξελλών απειλώντας να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποσύρει ένα σημαντικό μέρος της πρότασης από τον Ιούλιο.

«Είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αποσύρει την τρέχουσα πρότασή της και να υποβάλει μια νέα και καλύτερη που να αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες μας», ανέφεραν οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες σε δήλωσή τους στο Politico. «Έχουμε λάβει την απόφασή μας για το τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με αυτήν την πρόταση», πρόσθεσαν.

Τόσο το ΕΛΚ όσο και οκ Σοσιαλιστές θέλουν η φον ντερ Λάιεν να εγκαταλείψει ένα σχέδιο για την ενοποίηση των γεωργικών κονδυλίων και των περιφερειακών πληρωμών — που αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού — σε ένα ενιαίο ταμείο που διαχειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για την φον ντερ Λάιεν ότι το δικό της κόμμα, το ΕΛΚ, προωθεί την ιδέα της απόρριψης της πρότασης — μια θέση που επιβεβαιώθηκε από τρεις ευρωβουλευτές και έναν βοηθό που εργάζονται στο φάκελο του προϋπολογισμού.

«[Η πρόταση προϋπολογισμού] είναι πρώτα απ ‘όλα ένα πρόβλημα όσον αφορά την εσωτερική αγορά, επειδή πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της γεωργικής αγοράς εντός της ΕΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ, Ντανιέλ Κόστερ, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ενώ ο Κόστερ δήλωσε ότι το ΕΛΚ δεν έχει αποφασίσει πώς θα απαντήσει, οι ευρωβουλευτές που εργάζονται για τον προϋπολογισμό δήλωσαν ότι το ΕΛΚ κατευθύνει τις συζητήσεις για την απόρριψη της πρότασης λόγω γεωργικών συμφερόντων.

Οι Σοσιαλιστές αντιτίθενται επίσης στην πρόταση προϋπολογισμού, επειδή υποστηρίζουν ότι δεν δίνονται αρκετά χρήματα σε κοινωνικά έργα.