Η Profile Software Χρυσός Χορηγός στο μεγαλύτερο event Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη Μάλτα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δυναμική παρουσία της Profile, στο Finance Malta 2025, το κορυφαίο συνέδριο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της χώρας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Finance Malta, συγκέντρωσε σημαντικούς ηγέτες του κλάδου και καινοτόμους οργανισμούς για να συζητήσουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών σε έναν από τους πιο δυναμικούς χρηματοοικονομικούς κόμβους της Ευρώπης.

Η Μάλτα παραμένει στρατηγική χώρα για την Profile, όπως αποδεικνύεται από την επένδυσή της και τη συνεχή δέσμευσή της στην περιοχή. Η σημαντική παρουσία στελεχών της εταιρείας, υπογράμμισε την αφοσίωσή της στην υποστήριξη του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος της Μάλτας, όπου πλέον εξυπηρετεί οκτώ μεγάλα και καταξιωμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, μετά και την πρόσφατη απόκτηση νέου πελάτη, που χρησιμοποιούν την omnichannel λύση διαχείρισης επενδύσεων (Axia) και την καινοτόμο end-to-end τραπεζική λύση (Finuevo).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη της Profile ήρθαν σε επαφή με πελάτες και κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες, ενισχύοντας ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον των χρηματοοικονομικών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ενδιαφέρον για το πλήρες χαρτοφυλάκιο fintech λύσεων της ήταν ιδιαίτερα έντονο, περιλαμβάνοντας:

Core & Digital Banking, Payments & Embedded Finance(Finuevo)

Private Banking, Wealth Management & Family Offices (Axia)

Custody, Asset & Fund Management (Axia)

Treasury Management (Acumen.plus)

Risk Management (RiskAvert), συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τη Βασιλεία IV

Agentic AI (AI.Adaptive), την καινοτόμο λύση AI που λειτουργεί αυτόνομα ή ενσωματώνεται αρμονικά στις υπόλοιπες λύσεις μας.

Οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες του χρηματοοικονομικού τομέα της Μάλτας, επιτρέποντας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις τράπεζες να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το φετινό συνέδριο ανέδειξε σημαντικές τάσεις που διαμορφώνουν το χρηματοοικονομικό τοπίο, όπως το νέο περιβάλλον στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την άνοδο του embedded finance και την αυξανόμενη υιοθέτηση της agentic AI. Οι λύσεις της Profile είναι πλήρως εναρμονισμένες με αυτές τις τάσεις, ενδυναμώνοντας τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να παραμείνουν ανταγωνιστικά και future-ready.

Σημαντική στιγμή της συμμετοχής μας ήταν το fireside chat με θέμα «Rethinking Scale: Ο ρόλος ενός μικρού έθνους σε έναν ψηφιακά καθοδηγούμενο χρηματοοικονομικό κόσμο», με ομιλητές τον Ed Vaizey (Lord Vaizey of Didcot), μέλος της Βουλής των Λόρδων, παρουσιαστή και επιχειρηματικό σύμβουλο, και τον Δημήτρη Λιτσικάκη, Director στην Profile. Η συζήτηση ανέδειξε τη μοναδική θέση της Μάλτας ως ηγέτη στη ψηφιακή χρηματοοικονομική και τον μετασχηματιστικό ρόλο της agentic AI στις τραπεζικές λειτουργίες, επισημαίνοντας σημαντικά οφέλη όπως η βελτιωμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, η δυνατότητα επέκτασης μέσω έξυπνης αυτοματοποίησης και η ουσιαστική μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO).

Με την ολοκλήρωση του Finance Malta 2025, η Profile παραμένει προσηλωμένη σε αυτή τη στρατηγική και ώριμη αγορά, η οποία υποστηρίζει τους επιχειρηματικούς στόχους και τη στρατηγική μας. Συνεχίζουμε να διατηρούμε ισχυρές σχέσεις με ολόκληρο το χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά μας και στηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη της Μάλτας ως κέντρου χρηματοοικονομικής αριστείας.