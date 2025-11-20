Walmart: Στα 179,50 δισ. τα έσοδα γ' τριμήνου - Αυξάνει ξανά τις προβλέψεις για το έτος

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η Walmart αύξησε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος.

Κέρδη και έσοδα υψηλότερα από το αναμενόμενο σημείωσε η Walmart για το τρίτο τρίμηνο του 2025, χάρη στην διψήφια αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στους νέους πελάτες από όλα τα εισοδηματικά στρώματα.

Παράλληλα, αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη για το έτος, καθώς η εταιρεία λιανικής πώλησης σημείωσε αύξηση των πωλήσεων στο τρίτο τρίμηνο. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η Walmart αύξησε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 62 σεντς (προσαρμοσμένα), έναντι 60 σεντς ανά μετοχή που αναμενόταν. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 179,50 δισ. δολάρια, από την πρόβλεψη των αναλυτών για 177,43 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση από 169,59 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η μετοχή της Walmart σημειώνει οριακές απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, ενώ έχει διολισθήσει κατά 11% μέχρι στιγμής φέτος.

Το τρίμηνο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου, τα καθαρά έσοδα της Walmart αυξήθηκαν σε 6,14 δισ. δολάρια, ή 77 σεντς ανά μετοχή, από 4,58 δισ. δολάρια, ή 57 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Walmart στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,5% το τρίτο τρίμηνο, εξαιρουμένων των καυσίμων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 4%, σύμφωνα με την StreetAccount.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου της Walmart σημείωσαν άλμα κατά 27% σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς όλα τα τμήματα της εταιρείας σημείωσαν απότομη αύξηση. Στις ΗΠΑ, το ηλεκτρονικό εμπόριο ενισχύθηκε κατά 28%, λόγω της αύξησης των παραδόσεων online παραγγελιών από τα καταστήματα και της ανάπτυξης της διαφήμισης και της αγοράς τρίτων.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο αυξήθηκαν κατά 26% και στο Sam's Club στις ΗΠΑ κέρδισαν 22%.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης αναμένει οι καθαρές πωλήσεις για ολόκληρο το έτος να αυξηθούν μεταξύ 4,8% και 5,1%, από τις προηγούμενες προβλέψεις της για 3,75% έως 4,75%. Ανέφερε επίσης ότι αναμένει τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή να κυμανθούν από 2,58 έως 2,63 δολάρια, μια μικρή αύξηση από το προηγούμενο εύρος των 2,52 έως 2,62 δολαρίων.