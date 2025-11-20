Τσικριπής (ΤτΕ): Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτοστοιχείων είναι άνω των 3 τρισ. δολαρίων

Ο κ. Τσικριπής αναφέρθηκε στην αύξηση των υπηρεσιών άμεσων πληρωμών, των ψηφιακών πορτοφολιών και των λύσεων open banking και open finance, σχολιάζοντας πως η αύξηση αυτή διαμορφώνει ένα οικοσύστημα με χαμηλότερο κόστος συναλλαγών

«Το tokenisation περιουσιακών στοιχείων δηλαδή η διαδικασία μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων με χρήση κρυπτογραφίας σε ψηφιακές αναπαραστάσεις, αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη νέων μορφών επενδύσεων και υπηρεσιών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ιωάννης Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας, και Εξυγίανσης στην Τράπεζα της Ελλάδος μιλώντας στο συνέδριο Bank Management conference, που συνδιοργανώνει η NEXI και η Boussias events.

«Είναι ένας εξελισσόμενος τομέας που μας απασχολεί πλέον εποπτικά και στον οποίο έχει δοθεί τα τελευταία έτη έμφαση από διεθνείς οργανισμούς όπως η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» σχολίασε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως τα μεγέθη της αγοράς κρυπτοστοιχείων είναι αξιοσημείωτα. «Τα κρυπτοστοιχεία κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, ενισχυμένα από το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο πλέον προέρχεται και από τον χώρο των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτοστοιχείων είναι άνω των 3 τρισεκατομμύριων δολαρίων, με έντονες διακυμάνσεις» είπε ο ίδιος για να εξηγήσει στη συνέχεια πως η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως εξαιτίας του ευνοϊκού ρυθμιστικού περιβάλλον που ισχύει στις ΗΠΑ και στο αυξημένο ενδιαφέρον, τόσο των ιδιωτών όσο και των θεσμικών επενδυτών.

Στη συνέχεια ο κ. Τσικριπής αναφέρθηκε στην αύξηση των υπηρεσιών άμεσων πληρωμών, των ψηφιακών πορτοφολιών και των λύσεων open banking και open finance, σχολιάζοντας πως η αύξηση αυτή διαμορφώνει ένα οικοσύστημα με χαμηλότερο κόστος συναλλαγών, μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες

Αναφερόμενος στην ανοιχτή χρηματοοικονομική (Open Finance), o Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας σχολίασε πως θα επιτρέψει στις τράπεζες και στις εταιρείες του κλάδου να ανταλλάσσουν ευρύτερα οικονομικά δεδομένα, πέραν των δεδομένων πληρωμών, με ασφάλεια, με τη συναίνεση του πελάτη. «Μέσα από την ασφαλή και ελεγχόμενη ανταλλαγή δεδομένων, οι τράπεζες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους, να προσφέρουν προσωποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες και να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων. Επιπλέον, ενισχύει την καινοτομία, καθώς δίνει τη δυνατότητα συνεργασιών με fintech εταιρείες και άλλους φορείς, ανοίγοντας δρόμους για πιο ευέλικτα, γρήγορα και φιλικά προς τον πελάτη τραπεζικά μοντέλα» ανέφερε ο κ. Τσικριπής συμπληρώνοντας πως για τις εξελίξεις αυτές δρομολογείται ήδη δέσμη ευρωπαϊκών νομοθετημάτων.

Λίγο πριν το τέλος της παρουσίασης του ο κ. Τσικριπής αναφέρθηκε στο πως η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τραπεζικό τομέα. «Παρά τα οφέλη, ανακύπτουν νέοι κίνδυνοι που αφορούν διαφάνεια, μεροληψία, κυβερνοασφάλεια και ερμηνευσιμότητα» σχολίασε ο ίδιος ο οποίος στη συνέχεια συμπλήρωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον νέο Κανονισμό AI Act, εισάγει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θέτει σαφείς κανόνες διαφάνειας, ασφάλειας και παρακολούθησης, ιδίως για τα συστήματα υψηλού κινδύνου, στα οποία περιλαμβάνονται και εφαρμογές σχετικές με τη χορήγηση πιστώσεων και την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας.