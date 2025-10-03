Πολιτική | Ελλάδα

Ο νέος επιμελητηριακός νόμος στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Βουτσινά (ΚΕΕΕ)

Ο νέος επιμελητηριακός νόμος στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Βουτσινά (ΚΕΕΕ)
Στόχος είναι η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των επιμελητηρίων σε όλη τη χώρα.

Με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Ιωάννη Βουτσινά συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος εγκαινιάζοντας τον θεσμικό διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου επιμελητηριακού νόμου.

Στόχος είναι η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των επιμελητηρίων σε όλη τη χώρα, η εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, καθώς και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων. Αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας.

Σημειώνεται ότι, ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε για το ίδιο θέμα και με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Ιωάννη Μπρατάκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Τάκης Θεοδωρικάκος
ΚΕΕΕ

