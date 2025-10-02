Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: Η Ρωσία μπορεί να παραβιάσει τον εναέριο χώρο «οπουδήποτε κράτους στην Ευρώπη»

Οι πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου από τη Ρωσία και η αποστολή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί «οπουδήποτε στην Ευρώπη», προειδοποίησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τα περιστατικά με drones στην Ευρώπη δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο και ότι δεν ήταν ποτέ απλά ζήτημα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι από την Κοπεγχάγη με αφορμή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

