Πολιτική | Διεθνή

Axios: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Axios: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk
Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Πυραύλους Tomahawk, προκειμένου να αναγκάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνάψει ειρήνη ζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το Axios.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ζελένσκι - Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε έναν Ουκρανό αξιωματούχο και μια ακόμη πηγή με γνώση της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Αυγούστου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Σφίγγει ο κλοιός για Airbnb: Οι νέες προδιαγραφές που θα πετάξουν ακίνητα εκτός αγοράς

Συντάξεις: Διπλό μποναμά φέρνει ο Νοέμβριος - Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμών

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ντόναλντ Τραμπ
Πύραυλος
Ουκρανία
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider