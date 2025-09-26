Axios: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Πυραύλους Tomahawk, προκειμένου να αναγκάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνάψει ειρήνη ζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το Axios.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ζελένσκι - Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε έναν Ουκρανό αξιωματούχο και μια ακόμη πηγή με γνώση της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.