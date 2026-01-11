Κοντογεώργης: H κυβέρνηση έχει υπηρετήσει τη μετριοπάθεια απέναντι σε κάθε είδους λαϊκισμό και τοξικότητα

Η κοινωνική συμμαχία που στηρίζει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι αυτή που μπορεί να αναδείξει την φωτεινή πλευρά της Ελλάδας, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

Από τη συμπλήρωση 10 χρόνων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Meganews το βράδυ του Σαββάτου.

Η κοινωνική συμμαχία που διαμορφώθηκε τότε για διάφορους, πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, «μια κοινωνική συμμαχία του υπεύθυνου πατριωτισμού, της κοινωνικής προόδου, μια συμμαχία της αλήθειας» είναι αυτή - που παρά τις διακυμάνσεις και τις δυσκολίες, όπως είπε - που «παραμένει ισχυρή». Και είναι «η μόνη ικανή κοινωνική συμμαχία» που μπορεί να αναδείξει «τη φωτεινή πλευρά της Ελλάδας» ιδίως εν μέσω των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στο διεθνή περίγυρο, ανέφερε εισαγωγικά ο Θ. Κοντογεώργης με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι «μέσα από την πολιτική μας έχουμε καταφέρει να ανανεώνουμε και την κυβερνητική πράξη και την ίδια την παράταξη».

Ακολούθως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έθεσε τρεις βασικές μεταβλητές που «θα προσδιορίσουν την πορεία μας το επόμενο διάστημα». Πρώτον, η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί στις εκλογές «για τα υπεσχημένα και τι παραδώσαμε». Δεύτερον, για «την προοπτική για την επόμενη ημέρα». Και, τρίτον, για «το δημόσιο λόγο, το ύφος και το ήθος με το οποίο απευθυνόμαστε στην κοινωνία».

Κληθείς δε, να σχολιάσει δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, που προκαλούν αντιδράσεις, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απάντησε ως εξής: «Όλοι μπορεί να υποπίπτουμε - δεν εξαιρώ κανέναν - σε δηλώσεις που είτε παρερμηνεύονται είτε δεν υπηρετούν το σκοπό. Το μέσο ύφος, το μέσο ήθος και τη θέση της κυβέρνησης την εκφράζει ο πρωθυπουργός. Αυτός δίνει τον τόνο». Και προσέθεσε: «Στη γενική μέση γραμμή η κυβέρνηση έχει υπηρετήσει τη μετριοπάθεια απέναντι σε κάθε είδους λαϊκισμό, τοξικότητα, ισοπέδωση, που πολλές άλλες πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν».

Έκανε, μάλιστα, και ένα σχόλιο για την αξιωματική αντιπολίτευση: «Ακόμη και το ΠΑΣΟΚ που μπορούμε να το υπολογίσουμε στη σοβαρή αντιπολίτευση, πολλές φορές κατέβαλε ...φιλότιμες προσπάθειες να συρθεί πίσω από μια ακραία αντιπολίτευση». Και, γενικά, για την αντιπολίτευση είπε: «Βλέπουμε τη συστηματική προσπάθεια και επένδυση από πολιτικές δυνάμεις να επαναφέρουν έναν τοξικό και διαιρετικό λόγο, μια ρητορική μίσους».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος «δεν πρέπει να... τσιμπάμε», άλλωστε, «η χώρα μας δεν πρέπει και δεν μπορεί να κυλήσει και πάλι σε ένα κακό παρελθόν».

Ενώ έστειλε και το μήνυμα, «υπάρχει συνεχής εγρήγορση και υπόμνηση προς όλους μας ότι μπροστά μας έχουμε ωφέλιμο χρόνο 12, 15, 16 μηνών, προκειμένου να κάνουμε δουλειά και ταυτόχρονα να γεννήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα». Εξ άλλου, κατέληξε, «καμία μέρα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη».

Το επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν το αγροτικό, ειδικότερα η συνάντηση πρωθυπουργού και αγροτοσυνδικαλιστών την Τρίτη. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάλογο με ειλικρίνεια για όση ώρα χρειαστεί», ήταν το πρώτο μήνυμα που έστειλε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι πρέπει να γίνει «συστηματικός και οργανωμένος διάλογος το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπροστά μας τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και πολλές προκλήσεις». «Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι (το 2025) ήταν μια δύσκολη χρονιά», ανέφερε ο Θ. Κοντογεώργης παραθέτοντας συγχρόνως τους λόγους (αναδιοργάνωση ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα, ευλογιά κ.α.).

Εκτός, όμως, από τα αιτήματα του τελευταίου διαστήματος, η κυβέρνηση ικανοποίησε και «κάποια διαχρονικά αιτήματα, όπως η επιστροφή του φόρου στην αντλία: καταργήθηκε το 2016, επανήλθε στο 50% το 2022, στο 100% το 2025 και φέτος στο 150% πάνω από το πλαφόν. Και αν για κάποιες, λίγες, καλλιέργειες θα χρειαστεί περισσότερο πετρέλαιο, να το δώσουμε».

Χαρακτηρίζοντας στη συνέχεια, «θετικό βήμα» ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση, έκανε ειδική μνεία στα θέματα των νέων αγροτών, καθώς «η συνέχιση της αγροτιάς για μας είναι σημαντικό θέμα». Θυμίζοντας ότι «ειδικά η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε συστηματικό διάλογο ακόμη και πριν λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις», υπογράμμισε την αισιοδοξία του. «Για την Τρίτη θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, θεωρώ θετικό βήμα ότι ανταποκρίνονται» ανέφερε. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, συμπλήρωσε, «θα υπάρξουν διευκρινίσεις και εξειδικεύσεις, μπορεί να ακούσουμε και κάτι καινούριο πέραν των 27 αιτημάτων που κατατέθηκαν». Πάντως, διευκρίνισε, «η κυβέρνηση τα βήματα που όφειλε να κάνει, τα έχει κάνει, κι από εκεί και πέρα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη φάση». Σημείωσε, μάλιστα, ότι στη συνάντηση θα υπάρχει εκπροσώπηση όχι μόνο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών.

Συμπερασματικά, ανέφερε ότι «από το 2019 και μετά έγιναν σημαντικά βήματα για τον αγροτικό κόσμο στη φορολογία και ειδικότερα στον ΦΠΑ, επίσης στο ρεύμα κ.ά.». «Και ναι, υπήρξαν προβλήματα και ναι, υπήρξαν γεγονότα, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διατάραξαν την εμπιστοσύνη» είπε. Όμως, συμπλήρωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «αναλάβαμε την ευθύνη, δεν έχει σημασία να πούμε για τη διαχρονικότητα. Έχουμε την ευθύνη να το φτιάξουμε» και συνέχισε λέγοντας πως «οι πραγματικοί αγροτοκτηνοτρόφοι θα είναι οι δικαιούχοι του οποιουδήποτε σχήματος, όχι μόνο της βασικής ενίσχυσης».

Η συνέντευξη έκλεισε με την κάθοδο στην πολιτική της Μαρίας Καρυστιανού. Εδώ, ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε ότι «η κυρία Καρυστιανού θα είναι πάντοτε ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που θα φέρει πάντα την απώλεια του παιδιού της». Σε σχέση με την ανάμιξή της στην πολιτική, δήλωσε: «Δεν μπαίνω στα κίνητρα, έχει κάθε δικαίωμα (να κάνει) ό,τι νομίζει σε σχέση με την πολιτική». Και, «όταν δούμε πώς θα αποκρυσταλλωθεί και αυτός ο σχηματισμός, - θα είναι κόμμα διαμαρτυρίας;, θα έχει προγραμματική πρόταση; - εκεί θα υπάρχει πολιτική κριτική».

Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε, «δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι τα κόμματα τα οποία επένδυσαν συστηματικά στην πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών υιοθετώντας άκριτα κάθε θεωρία χρησιμοποιώντας ένα βιτριολικό λόγο, είναι οι πρώτοι αυτή τη στιγμή που έχουν βγει, με αρθρογραφία, με σχόλια, με παραπολιτικά, με υπονοούμενα κατά της κυρίας Καρυστιανού». Κατονόμασε δε, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τον κύριο Βελόπουλο. Και έκλεισε με την επισήμανση, «έχει μια σημασία να μην κυλήσουμε σε αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα».

Phg;hQ APE-MPE