Τραμπ σε Ερντογάν: Ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας - Τι είπε για F-35

Στην ατζέντα των 2 ηγετών περιλαμβάνονται εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, με την Τουρκία να επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Τελευταία ενημέρωση 19:17

Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας «σχεδόν αμέσως», αν η σημερινή συνάντηση είναι επιτυχής άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ που φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας πως: «θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τα F-35».

F-35, F-16

«Νομίζω ότι θα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει», επεσήμανε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, αναφερόμενος στα αεροσκάφη F-35 και F-16. «Χρειάζεται ορισμένα πράγματα και εγώ χρειάζομαι ορισμένα πράγματα και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν απέκλεισε η Ουάσιγκτον να πουλήσει πυραύλους Patriot στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε πως τρέφει μεγάλο σεβασμό προς τον Αμερικανό ομόλογό του, με τον οποίο «θα θέσουμε επί τάπητος όλα τα μεγάλα ζητήματα για τις διμερείς μας σχέσεις», ενώ ο Τραμπ σχολίασε ότι είναι «χαρά» του να φιλοξενεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ρωσο-ουκρανικό

«Θα κάνουμε πρόσθετες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες. Θα συζητήσουμε τόσο για τα F16 όσα και για τα F35», επεσήμανε ο Ερντογάν, με τον Τραμπ να απευθύνει έκκληση προς την Άγκυρα να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, λέγοντας ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει «εκατομμύρια ζωές».

«Είναι ντροπή. Είναι κρίμα αυτό που κάνει η Ρωσία και Πούτιν πρέπει να σταματήσει» συμπλήρωσε ενώ υπογράμμισε πως Τούρκος ηγέτης «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και από τον Βλαντίμιρ Πούτιν» και θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» αν το ήθελε, αν και αυτή τη στιγμή είναι «πολύ ουδέτερος».

«Γνωρίζει τον Πούτιν όπως τον γνωρίζω εγώ», προσθέτει, επαναλαμβάνοντας μια συχνά αναφερόμενη δήλωση ότι έχει επιλύσει αρκετούς πολέμους, αλλά ότι «πίστευε ότι αυτός θα ήταν από τους ευκολότερους να επιλυθούν».

Η Ρωσία έχει ξοδέψει δισ. δολάρια και δεν έχει κερδίσει «ουσιαστικά καμία γη», ενώ: «νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει, πραγματικά το πιστεύω».

Μέση Ανατολή

Για τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι είχε «πολύ καλή συνάντηση με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής» και εκτίμησε ότι «είμαστε κοντά σε μια συμφωνία», με προτεραιότητα την απελευθέρωση των ομήρων. «Πρέπει να συναντηθούμε και με το Ισραήλ», πρόσθεσε.