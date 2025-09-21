Ο Τραμπ καλεί ξανά την Ευρώπη να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

«Οι Ευρωπαίοι αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία - δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, σωστά;», ανέφερε σε ομιλία του.

Νέα έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα αίτημα που συνδέεται με την άσκηση περαιτέρω πίεσης Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία,

«Οι Ευρωπαίοι αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία - δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, σωστά;», ανέφερε σε ομιλία του κατά τη διάρκεια δείπνου στο Μάουντ Βέρνον της Βιρτζίνια το Σάββατο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Τραμπ έχει επιπλήξει επανειλημμένα την Ευρώπη για τις αγορές ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία. Μάλιστα, την Πέμπτη μετά την συνάντηση που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να αυξήσει την οικονομική πίεση στην Ρωσία «αλλά όχι ενώ οι άνθρωποι για τους οποίους παλεύω αγοράζουν πετρέλαιο από εκεί».

Παρά το γεγονός πως οι απευθείας αγορές ρωσικού πετρελαίου από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη σταμάτησαν με την εισβολή της στην Ουκρανία το 20222, μικρές ποσότητες εξακολουθούν να διακινούνται στην Ανατολική Ευρώπη. Οι Ευρωπαϊκές χώρες επιπλέον εισάγουν πετρέλαιο από την Ινδία και την Τουρκία, όπου ρωσικό πετρέλαιο μεταποιείται σε καύσιμο.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφίσει την απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου που έχουν διυλιστεί από ρωσικό πετρέλαιο από το επόμενο έτος, και συζητά την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2027.

Σχεδόν όλα τα μέλη της ΕΕ έχουν σταματήσει να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης και μέσω αγωγών. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία που δεν έχουν πρόσβαση σε θάλλασα και εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο από τον αγωγό Druzhba είναι οι μόνες εξαιρέσεις. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης εμπορικών μέτρων για να στοχεύσει τις υπόλοιπες προμήθειες, εάν οι δύο αυτές χώρες δεν συμμορφωθούν.

Συνολικά οι αγορές αυτές, αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της ΕΕ, έναντι περίπου 27% πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Τραμπ το Σάββατο πρότεινε στον Ματ Γουίτακερ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, να αυξήσει την πίεση στην Ευρώπη.

Χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ηγέτη, λέγοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος από τον Πρόεδρο Πούτιν».



Φωτογραφία: @associatedpress