ΕΕ: Τέλος το ρωσικό LNG από αρχές του 2027

«Η Ρωσία δείχνει την πλήρη περιφρόνησή της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο», τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την 1η Ιανουαρίου 2027, αντί για τα τέλη του συγκεκριμένου έτους, στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων για τον περιορισμό της ικανότητας του Βλαντιμίρ Πούτιν να διεξάγει τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας πρότεινε η ΕΕ.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ του ολικού «μπλόκου» συναλλαγών σε περισσότερες ρωσικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και εμπορικούς περιορισμούς σε οντότητες στην Κίνα και την Ινδία, οι οποίες επέτρεψαν στη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την ΕΕ να εντείνει την πίεση στη ρωσική ενέργεια, με τη Γηραιά Ήπειρο να επισπεύδει την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων που διαχειρίζεται το Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία δείχνει την πλήρη περιφρόνησή της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο», τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.