«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη την Τρίτη

Για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου «κλείδωσε» η συνάντηση του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Η ομιλία του πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Την πρόθεσή του να βρεθεί τετ α τετ με τον πρόεδρο της Τουρκίας, εξέφρασε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 όπου έστειλε και μηνύματα προς την Άγκυρα.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα "γκρίζων ζωνών", ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Όμως, το έχω πει πολλές φορές, μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας. Και αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο "κόκκινο" και ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης» έσπευσε να συμπληρώσει.