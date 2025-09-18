Ο Τραμπ στη Βρετανία: Οι μεγάλες επιχειρηματικές ανακοινώσεις - Τα ακανθώδη εμπορικά και πολιτικά ζητήματα

Η συνάντηση Τραμπ – Στάρμερ, οι τεράστιες επενδύσεις και τα κρίσιμα ερωτήματα. Η Βρετανία τόπος επενδύσεων εν μέσω επενδυτικής και πολιτικής κρίσης.

Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση βασιλικής διπλωματίας και «γοητείας» με λαμπρή υποδοχή και ένα μεσαιωνικού τύπου δείπνο στο ανάκτορο του Ουίνδσορ, προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Βασιλιά Κάρολο, ακολουθεί σήμερα το πιο σημαντικό κομμάτι των επιχειρηματικών και οικονομικών συμφωνιών. Όλα αυτά, μαζί με ευαίσθητα εμπορικά και πολιτικά ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Στο Τσέκερς για κρίσιμες συνομιλίες

Ο Τραμπ βρίσκεται αυτή την ώρα στο εξοχικό του Βρετανού πρωθυπουργού, το Τσέκερς, για συνομιλίες που ενδέχεται να είναι τεταμένες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά υπό τη βαριά σκιά του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Τραμπ και Στάρμερ ελπίζουν πως μια επιχειρηματική συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, με προεδρεύουσα την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, θα λειτουργήσει ως αφετηρία για εποικοδομητικό κλίμα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει ανακοινώσει κύμα αμερικανικών επενδύσεων ύψους περίπου 200 δισ. δολαρίων στο ΗΒ, με συμφωνίες να ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ανάμεσα σε αυτές, η Blackstone θα επενδύσει άνω των 100 δισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία, περιλαμβανομένου νέου κέντρου δεδομένων στη βορειοανατολική Αγγλία, η Prologis, επενδυτικό fund ακινήτων, επενδύει περίπου 5 δισ. στους τομείς της βιοεπιστήμης και της προηγμένης βιομηχανίας, η Palantir, εταιρεία λογισμικού, θα επενδύσει 2 δισ. για να καταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο «ηγέτη καινοτομίας στην άμυνα».

Ο ίδιος ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει συμφωνίες άνω των 10 δισ., καθώς και προσπάθειες ευθυγράμμισης των χρηματοοικονομικών τομέων των δύο χωρών. Η GSK, βρετανική φαρμακευτική εταιρεία, δεσμεύτηκε να επενδύσει 30 δισ. στις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λονδίνο έχει παγώσει συνομιλίες για την κατάργηση των δασμών στο βρετανικό χάλυβα. Οι Αμερικανοί έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για τον Νόμο περί Διαδικτυακής Ασφάλειας του ΗΒ και τις προσπάθειες της κυβέρνησης Στάρμερ να αποκτήσει πρόσβαση στο cloud της Apple.

Ωστόσο, η κορύφωση των συνομιλιών στο Τσέκερς θα είναι κοινή συνέντευξη Τύπου, όπου ο Τραμπ αναμένεται να δεχθεί ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο του Στάρμερ να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης εντός του μήνα, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα εντείνονται. Οι ΗΠΑ αντιτίθενται έντονα στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Επίσης, ο Τραμπ ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει για τις δικές του συνδέσεις με τον Έπσταϊν, καθώς νέες αποκαλύψεις έχουν κλονίσει την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Στάρμερ αναγκάστηκε να παύσει τον λόρδο Πίτερ Μάντελσον, πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Πολιτική και επενδυτική κρίση

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται εν μέσω πολιτικής αναταραχής στο εσωτερικό της χώρας, με πιο αξιοσημείωτο γεγονός την αποπομπή του Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, μετά τη δημοσιοποίηση επιβαρυντικών email που αποκάλυπταν τους δεσμούς του με τον παιδόφιλο χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.

Το ζήτημα Έπσταϊν είναι ένα θέμα που τόσο ο Στάρμερ όσο και ο Τραμπ πιθανόν να επιθυμούν να αποφύγουν. Ο Τραμπ έχει επίσης δεχτεί ερωτήσεις σχετικά με το παρελθόν του και τις επαφές του με τον σεξουαλικό παραβάτη. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν έχει τίποτα να κρύψει σχετικά με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους ήρθαν σε ρήξη πριν από δεκαετίες.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας» μετά την προβολή μιας εικόνας του Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν πάνω στο Κάστρο του Ουίνδσορ αργά το βράδυ της Τρίτης. Ξεχωριστή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Λονδίνου την Τετάρτη.

Ένα μείγμα υποστηρικτών και αντιπάλων του Τραμπ είχε συγκεντρωθεί στους δρόμους έξω από το Ουίνδσορ νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την άφιξη του προέδρου, ενώ υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία και πωλητές που πουλούσαν προϊόντα με το σύνθημα «Make America Great Again» (Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη).

Το δείπνο και οι ομιλίες

Στο επίσημο κρατικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ χθες το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρόποσή του προς τον Βασιλιά Κάρολο εξέφρασε το θαυμασμό του προς τον μονάρχη, τη Βρετανική Αυτοκρατορία και τους δεσμούς μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

«Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας ανάμεσα στην Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και αδιάρρηκτος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πριν προσθέσει: «Έχουμε προσφέρει περισσότερο καλό στην ανθρωπότητα απ’ ό,τι οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι χωρών στην ιστορία».

Για ώρες, ο Τραμπ απολάμβανε τη δόξα της δεύτερης κρατικής επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με όλες τις τιμές και τις φιλοφρονήσεις της περίστασης. Και όταν ήρθε η ώρα για τον βασιλιά να εκφωνήσει λίγα εισαγωγικά λόγια, έκανε αναφορά στις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ και προέτρεψε την από κοινού στήριξη της Ουκρανίας, σε ένα έμμεσο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα St George του Κάστρου του Ουίνδσορ και συγκέντρωσε υψηλόβαθμους αξιωματούχους και 180 επιχειρηματικούς ηγέτες και από τις δύο χώρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, Στιβ Σβάρτσμαν, κάθισε δίπλα στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δίπλα στην κόρη του Τραμπ, Τίφανι. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάθισε δίπλα στον βασιλιά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δίπλα στη βασίλισσα. Παρόντες ήταν επίσης ο Ρούπερτ Μέρντοχ της News Corp, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup.

Η μεγαλειώδης υποδοχή και τα μηνύματα του βασιλιά

Ο Τραμπ πέτυχε σίγουρα ό,τι επιθυμούσε από το βασιλικό σκέλος της επίσκεψης.

Μεταφέρθηκε από την κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στο Ουίνδσορ με το ελικόπτερο Marine One, όπου τον υποδέχθηκαν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Ακολούθησε βόλτα με τη χρυσή άμαξα παρέα με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, και στη συνέχεια γεύμα στο κάστρο.

Αργότερα, σε ιδιωτική στιγμή, ο Τραμπ και η Μελάνια κατέθεσαν στεφάνι στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η οποία τους είχε φιλοξενήσει κατά την προηγούμενη επίσκεψή τους το 2019.

Η βροχή ματαίωσε την κοινή εναέρια επίδειξη μαχητικών F-35 ΗΠΑ και ΗΒ, που θα συμβόλιζε την «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο στρατών. Τελικά, μόνο οι Red Arrows κατάφεραν να πραγματοποιήσουν επίδειξη, αφήνοντας ίχνη λευκού, κόκκινου και μπλε καπνού πάνω από τα μεσαιωνικά τείχη του κάστρου.

Ο βασιλιάς, στην ομιλία του, έκανε κάποιες έμμεσες επισημάνσεις που ενδεχομένως να ενόχλησαν την ομάδα Τραμπ: Είπε ότι «η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη» και ότι είναι καθοριστικό να «σταθούμε ενωμένοι υπέρ της Ουκρανίας», έμμεσο μήνυμα να μην αφεθεί το Κίεβο σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα ευνοούσε τη Ρωσία.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της συμμαχίας AUKUS (ΗΠΑ-ΗΒ-Αυστραλία), που ιδρύθηκε επί προεδρίας Μπάιντεν και αναθεωρείται από τον Τραμπ.

Και μολονότι δεν ανέφερε ρητά την κλιματική αλλαγή - έννοια που απεχθάνεται το επιτελείο Τραμπ - μίλησε εκτενώς για την προστασία του περιβάλλοντος: