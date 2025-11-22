Μαρινάκης: Η πετυχημένη οικονομική πολιτική μειώνει φόρους και αυξάνει τα έσοδα του κράτους

«Η πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τον συντελεστή και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης».

«Η πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τον συντελεστή και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Επίσης, αφού ανέφερε ότι την Παρασκευή θα πάρουν οι συνταξιούχοι τα 250 ευρώ που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, σημείωσε «η χώρα μας για πάρα πολλές δεκαετίες, με κάποιες εξαιρέσεις είχε κυβερνήσεις, οι οποίες αύξαναν το χρέος, τα ελλείμματα, δεν δημιουργούσαν πολιτικές που δημιουργούσαν δουλειές και με λίγα λόγια οδηγήθηκε σε αυτές τις αποφάσεις, με αποκορύφωμα την υπερήφανη δήθεν διαπραγμάτευση και τα αχρείαστα 120 δισ. της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

«Εμείς κάνουμε το εντελώς ανάποδο από ό,τι γινόταν κατά κανόνα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Δηλαδή, διπλασιάζουμε τις επενδύσεις, 98% λέει ο προϋπολογισμός, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων το 2026 από ότι το 2019. Μειώνουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, πάμε δηλαδή στα χαμηλότερα της τελευταίας 20ετίας, μειώνουμε την ανεργία στο χαμηλότερο ποσοστό στα τελευταία 17 χρόνια και όλο αυτό αυξάνει τα έσοδα. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν δούλευε και έπαιρνε το επίδομα ανεργίας και τώρα δουλεύει και πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές, που τους μειώνουμε, φέρνει έσοδα στο κράτος. Είναι ο στόχος μας αυτός να αυξηθούν τα έσοδα. Πώς όμως; Από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας» πρόσθεσε.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «από 29% φόρο και 100% προκαταβολή όταν ήρθαμε στα πράγματα, κάντε το 29 επί 2, 58% δηλαδή ουσιαστικά, το έχουμε πάει για τους νέους μηδέν, μέχρι 30 ετών 9%, 20 μονάδες κάτω, την προκαταβολή από το 100 στο 50 για τα φυσικά πρόσωπα και 80 για τα νομικά και για κάθε πολίτη πάνω από 30, ο φόρος πήγε από το 29% στο 22% μέχρι τώρα, τον πάμε στο 20%. Και 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά και αν είσαι πολύτεκνος μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι για έναν νέο άνθρωπο μέχρι 25 ετών το κέρδος μπορεί να είναι από 2.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ τον χρόνο. Αναλόγως πόσα βγάζει».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά. «Πρώτη φορά κάτι τέτοιο συμβαίνει για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας και έχουμε μία απόσταση από το επιθυμητό ποσοστό επανεκλογής με αυτοδυναμία, που είναι ο στόχος μας, γιατί; Γιατί ο κόσμος αυτά τα καταλαβαίνει αλλά θεωρεί ότι χρειάζονται περισσότερα» είπε.

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ο κ. Βορίδης, ναι το λέω, σε όλα τα επίπεδα, και πολιτικά και ποινικά, δηλαδή με την δήθεν ποινική του εμπλοκή, αλλά και οι δύο εμπλεκόμενοι υπουργοί δικαιώθηκαν. Και δεν το λέω για να το πω. Το μόνο, τελικά, κακό που έκαναν, είναι ότι εφάρμοσαν αυτά τα οποία είχαν ψηφίσει οι προηγούμενοι».

«Φαίνεται ότι το κράτος δυστυχώς δεν έκανε καλά τη δουλειά του και επί των δικών μας ημερών, όμως ποια είναι η διαφορά η δικιά μας; Ότι εμείς, πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία, στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Κάναμε δεκάδες χιλιάδες διασταυρωτικούς ελέγχους και μπλοκαρίσματα ΑΦΜ» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά, όπως είπε ο πρωθυπουργός, δεν ήταν αρκετά.

Σε ερώτηση για τις ενεργειακές συμφωνίες και το τι θα προσφέρουν στον ελληνικό λαό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε: «Είναι η αντίστοιχη κουβέντα αν «τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα», εάν τρώγεται η «αναβάθμιση για το κράτος δικαίου», ήταν επίκαιρη συζήτηση στη Βουλή στο νομοσχέδιο που είχα την τιμή να εισηγηθώ και να ψηφιστεί και «αν τρώγονται» αυτές οι συμφωνίες. Και η απάντηση είναι πως όλα αυτά είναι βασικές αιτίες για την πρώτη απάντηση που έδωσα. Γιατί δηλαδή διπλασιάζονται οι επενδύσεις, άρα δημιουργούνται μισό εκατ. δουλειές στη χώρα; Γιατί, πλέον, η Ελλάδα από μία χώρα παρία, μαύρο πρόβατο, εξαίρεση, στην απομόνωση, όπως ήταν πριν 10 χρόνια, είναι μία χώρα που πρωταγωνιστεί».

«Μέρος αυτής της ιστορίας, κρίκος σημαντικός αυτής της αλυσίδας είναι και τα ενεργειακά - γεωπολιτικά. Όπως αντιλαμβάνεστε σε μία χώρα όπως ήταν η Ελλάδα πριν από 10 χρόνια, στην απομόνωση δεν θα έρχονταν οι κολοσσοί της Αμερικής να συμπράξουν ή να δημιουργηθούν τόσο σημαντικές συνθήκες. Τι θα προσφέρουν; Για να είμαι συγκεκριμένος; Θέσεις εργασίας, πολύ σημαντικές, άμεσα κιόλας και έσοδα, τα οποία θα αυξηθούν προφανώς αν έχουν αποτέλεσμα όλες αυτές οι έρευνες. Επειδή είπε και ένα ψέμα μεγάλο ο πρόεδρος της πάλαι ποτέ αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Φάμελλος, απάντησε ο κ. Παπασταύρου εντυπωσιακά συγκεκριμένα, δεν είναι 3% το μερίδιο συμμετοχής της χώρας μας. Είναι 40%» πρόσθεσε.

Καταλήγοντας ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ο Μητσοτάκης έκλεισε τα σύνορα σε παράνομες εισβολές. Μείωσε 80% τις μεταναστευτικές ροές. Έφερε Rafale, Belharra, F-16, F-35. ΑΟΖ με την Αίγυπτο. ΑΟΖ με την Ιταλία. Επέκτεινε τη χώρα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που με τη βούλα της Ευρώπης κατοχυρώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Chevron, Exxon Mobil. Να ρωτήσω κάτι; Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, αυτά που είπα σε ένα λεπτό, που μπορώ να πω άλλα τόσα και πολλά παραπάνω, έγιναν; Θέλετε να μιλάμε λοιπόν με ταμπέλες; Να λέμε, «εγώ είμαι ο πιο δεξιός από όλους», παράδειγμα, για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Και όταν μου λέτε, ωραία, τί έκανες εσύ, η κυβέρνησή σου; Να κάθομαι να κοιτάω την κάμερα».

«Εγώ προτιμώ να εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που απαντάει με πολιτικές» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.