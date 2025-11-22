Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026

Η εξέλιξη αποτελεί άσχημο οιωνό για το εγχείρημα με σκοπό να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος της χρονιάς.

Σχεδόν ομόφωνα απέρριψαν σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού το κράτους το 2026 τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο οι βουλευτές στη Γαλλία, κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες.

Έπειτα από εβδομάδες διαλόγου, ενίοτε θυελλώδους, για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων --μόλις ένα τάχθηκε υπέρ-- χωρίς καν να εξετάσουν την πτυχή των δημοσίων δαπανών.

Δυνάμει της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στη Γαλλία, αυτό σημαίνει πως το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα.