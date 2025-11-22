Πολιτική | Ελλάδα

Αυτοψία Κατσαφάδου στην Κέρκυρα για την κακοκαιρία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα επισκέπτονται την Κέρκυρα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, με στόχο τον πλήρη συντονισμό όλων των φορέων και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός Κ. Κατσαφάδος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον υφυπουργό να μεταβαίνει το προσεχές διάστημα σε όλες τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συντονίσει και να δρομολογήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

