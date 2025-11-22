Οικονομία | Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ
Aπό τις πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική οικονομία - Τα τρία κακά σενάρια

Εργάνη: 120.000 περισσότερες απολύσεις τον Οκτώβριο - Καλπάζουν οι χαμηλόμισθες θέσεις

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

tags:
Αγροδιατροφή
ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγρότες
Αγροτική Οικονομία
Πληρωμές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider