Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: Τι προβλέπει ο «προϋπολογισμός» για το 2026 – Οι δαπάνες ανά τομέα

Στα επίπεδα των 3,39 δισ. ευρώ ανέρχονται οι δαπάνες που προβλέπονται για το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, βάσει της Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού για το 2026 που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ποσό 1,032 δις ευρώ αφορά στον τακτικό προϋπολογισμό, ποσό 1,71 δισ. ευρώ σε προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (πλην ΤΑΑ) και 650 εκατ. ευρώ σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε σχέση με τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται αναφορά για 1,6 δισ. από το Εθνικό πρόγραμμα συν 760 εκατ. από το Συγχρηματοδοτούμενο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της αποστολής του και ιδίως για την υλοποίηση των έργων υποδομών της χώρας και την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι προβλέψεις δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για το έτος 2026 ανέρχονται στο ποσό των 1,032 δισ. ευρώ. Για το 2026 διατίθενται πιστώσεις ύψους 2,360 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΑ, για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε μεγάλα έργα υποδομών του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου, στην ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, στην αναβάθμιση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στην ελεύθερη προσβασιμότητα στα μέσα μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία.

Δαπάνες ανά πρόγραμμα

Όπως προκύπτει από σχετικά γραφήματα για την «Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη Κρατικού Προϋπολογισμού ανά Πρόγραμμα», για τον τομέα «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» προβλέπονται 599.011.351 ευρώ (τα 127,9 εκατ. από Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα), για «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» δαπάνες 1.264.693.701 ευρώ (476 εκατ. από Συγχρηματοδοτούμενο), για «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» 350.711.691 ευρώ (116,5 εκατ. από Συγχρηματοδοτούμενο), για την «ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 729.693.134 ευρώ, για τον τομέα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ποσό 194.724.000 ευρώ.

Επίσης, για «ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» προβλέπονται πόροι 95.565.229 ευρώ, για το πρόγραμμα «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» προβλέπονται δαπάνες 56.544.861 ευρώ, την «ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» ποσό 97.365.034 ευρώ και τη «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ» ποσό 3.447.000 ευρώ.

Τι καλύπτουν (επιπλέον) οι πιστώσεις

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου προβλέπεται να καλύψουν, πέραν των λειτουργικών του δαπανών, κυρίως:

την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων,

την αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς,

την αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές,

την επιχορήγηση στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) για την καταβολή τοκοχρεολύσιων,

δαπάνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),

τη λειτουργία της Υπηρεσίας Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (ΥΟΤ - ΗΔΟΥ),

τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και

τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» (ΡΑΣ).

Στις εκτιμήσεις δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2025 έχουν συμπεριληφθεί επιπλέον δαπάνες ύψους 45 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν σε προγράμματα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και δαπάνες ύψους 60 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν στην αποζημίωση της Hellenic Train για παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για το έτος 2024.

Εποπτευόμενοι φορείς

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εποπτεύει τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), τις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ), τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, την Ελληνικό Μετρό, η οποία είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του δικτύου του μετρό και του τραμ, την εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (πρώην ΟΣΕ) καθώς και τη ΓΑΙΑΟΣΕ, που έχουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης και της ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής, του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού και της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας. Επίσης, το Υπουργείο έχει υπό την εποπτεία του την Εγνατία Οδό, την Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) καθώς και τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ), η οποία αποτελεί τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

Το αποτέλεσμα των φορέων του Υπουργείου, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι απαραίτητες δημοσιονομικές προσαρμογές για τις συμβάσεις παραχώρησης πέντε (5) αυτοκινητόδρομων, για το έτος 2025 εκτιμάται ότι θα είναι θετικό, ύψους 87,6 εκατ. ευρώ και για το έτος 2026 προβλέπεται να είναι, ομοίως, θετικό ύψους 143,5 εκατ. ευρώ.