Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανησυχία για τις τιμές - Ποιοι νομοί πληρώνουν πιο ακριβά

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ανά νομό. Ποιοι πληρώνουν ακριβότερα και ποιοι φθηνότερα.

Ο φετινός χειμώνας βρίσκει για άλλη μία φορά τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με ένα επιπλέον κόστος, εκείνο για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως παρά τη στροφή σε εναλλακτικές πηγές θέρμανσης όπως είναι το φυσικό αέριο, οι αντλίες θερμότητας, τα πέλλετ και ο ηλεκτρισμός.

Τις τελευταίες ημέρες, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης καταγράφει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα και οι διαφορές ανά νομό παραμένουν έντονες υποδεικνύοντας ότι το κόστος θέρμανσης δεν είναι το ίδιο για όλους, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν αισθητά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο. Η γεωγραφική θέση, η πρόσβαση στις υποδομές και το κόστος μεταφοράς διαμορφώνουν ένα τοπίο όπου οι καταναλωτές σε συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να πληρώσουν περισσότερο για το ίδιο βασικό αγαθό.

Η αύξηση της ζήτησης έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή από τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετά μέρη της χώρας ενισχύει την ανάγκη θέρμανσης στα νοικοκυριά. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας η κατανάλωση εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 15% με 20% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στις νοτιότερες περιοχές η ζήτηση ενισχύεται σταδιακά. Παράγοντες όπως το κόστος του φυσικού αερίου, που δεν έχει παρουσιάσει θεαματική αποκλιμάκωση σε σχέση με την περσινή περίοδο, και η αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ωθούν αρκετά νοικοκυριά να επιστρέψουν στο πετρέλαιο θέρμανσης ως βασικό καύσιμο για τον χειμώνα.

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ανά νομό: Ποιοι πληρώνουν ακριβότερα και ποιοι φθηνότερα

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανά νομό, όπως προκύπτει από το τελευταίο επίσημο ημερήσιο δελτίο τιμών. Η διακύμανση μεταξύ των ακριβότερων και φθηνότερων περιοχών ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ ο σταθμισμένος πανελλαδικός μέσος όρος διαμορφώνεται στα 1,180 ευρώ ανά λίτρο ενώ πριν από έναν μήνα ήταν στα 1,130. Οι διαφορές αποτυπώνουν τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και το κόστος μεταφοράς ενώ επηρεάζονται και από τα περιθώρια κέρδους του κάθε πρατηριούχου.

Στην κορυφή της λίστας με τις υψηλότερες τιμές βρίσκεται ο Νομός Κυκλάδων, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 1,3 ευρώ το λίτρο, η υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή στη χώρα. Πρόκειται για περιοχή όπου η νησιωτικότητα και η πολυδιάσπαση σε πολλά νησιά αυξάνουν το μεταφορικό κόστος και συμβάλλουν στα υψηλότερα επίπεδα λιανικής. Ακολουθούν ο Νομός Δωδεκανήσου με 1,281 ευρώ το λίτρο, ο Νομός Ρεθύμνης με 1,250 ευρώ, ο Νομός Λέσβου με 1,243 ευρώ και ο Νομός Κέρκυρας με 1,241 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι εκείνη που πληρώνει ακριβότερα για τη θέρμανση.

Τα στοιχεία του δελτίου διαφοροποιούν με σαφήνεια το κόστος μεταξύ περιοχών, με τις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές να βρίσκονται σταθερά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται σε ηπειρωτικούς νομούς με καλύτερη πρόσβαση στις υποδομές διανομής. Ο Νομός Πιερίας καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή στη χώρα, στα 1,148 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν ο Νομός Δράμας με 1,153 ευρώ, η Αττική με 1,161 ευρώ, ο Νομός Θεσσαλονίκης με 1,163 ευρώ και ο Νομός Κοζάνης επίσης με 1,163 ευρώ. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση πρατηρίων, ευκολότερη οδική τροφοδοσία και μεγαλύτερο ανταγωνισμό, παράγοντες που συγκρατούν τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Ο πανελλαδικός σταθμισμένος μέσος όρος για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προκύπτει από τους όγκους πωλήσεων ανά νομό, βρίσκεται στα 1,180 ευρώ το λίτρο. Η απόσταση των 0,152 ευρώ ανά λίτρο ανάμεσα στην ακριβότερη και τη φθηνότερη περιοχή μεταφράζεται σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μεγάλες ποσότητες καυσίμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με τη διαφοροποίηση να μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 150 ευρώ στη συνολική δαπάνη θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Ποσά, δικαιούχοι, προϋποθέσεις και πληρωμές

Ανακούφιση για χιλιάδες νοικοκυριά αναμένεται να προσφέρει το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026, το οποίο θεσπίστηκε με σκοπό να στηρίξει όσους πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή ακρίβεια και τις υψηλές τιμές καυσίμων. Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 350 ευρώ ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη και τις θερμοκρασιακές συνθήκες, ενώ στις πιο ψυχρές περιοχές μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στα 16.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και στα 24.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η συνολική αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άτομα και τα 300.000 ευρώ για οικογένειες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τα τέλη Δεκεμβρίου και η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται εντός του ίδιου μήνα για όσους έχουν προχωρήσει ήδη σε αγορά καυσίμων. Η δεύτερη πληρωμή γίνεται τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς, ενώ όλες οι καταβολές ολοκληρώνονται έως τα τέλη Απριλίου. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη οποιαδήποτε ποσότητα, απαιτείται το τιμολόγιο να έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου και να έχει καταχωριστεί στο σύστημα έως την ημερομηνία πληρωμής.