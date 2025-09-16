Πολιτική | Διεθνή

Γκουτέρες: Είμαι αποφασισμένος για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό

Αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το θέμα κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου που έγινε από τον ίδιο ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών» δήλωσε ο κ. Γκουτέρες.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

