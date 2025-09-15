Τσιάρας: Δεν μπορεί να δοθεί παράταση για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)

«Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να είναι επιλέξιμα προς επιδότηση τα αγροτεμάχια που δεν μπορούν να πάρουν ΑΤΑΚ».

Δεν μπορεί να δοθεί παράταση πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον Σκάι καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε αδύνατη την πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης έως τις 30 Οκτωβρίου, που είναι προαπαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αυτό θα επιφέρει και πρόστιμο», είπε και πρόσθεσε ότι «ενδεχομένως να χρειαστούν και χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό αν δεν είμαστε έτοιμοι. 'Αρα πρέπει οι παραγωγοί να τρέξουν να κάνουν τις δηλώσεις τους». Όπως υπενθύμισε, παράταση ενός μήνα δόθηκε μόνο για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που είχαν εκκρεμότητα με το ΑΤΑΚ, ενώ συμπλήρωσε πως «έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση που του ετέθη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο και κάθε δυνατότητα, τουλάχιστον να είναι επιλέξιμα προς επιδότηση, αυτά τα αγροτεμάχια, που για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούν να πάρουν ΑΤΑΚ».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η Οικονομική Αστυνομία είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα, με συμβολή και της ΑΑΔΕ, τονίζοντας πως «είναι η απόδειξη ότι τα χρήματα προφανώς θα επιστραφούν πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο και το μείζον πολιτικό διακύβευμα», ξεκαθαρίζοντας ότι η επιβολή προστίμου στην Ελλάδα σχετίζεται με διοικητική διαδικασία και όχι με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποκάλυψε ότι το Action Plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έληγε τον Σεπτέμβριο, σε συμφωνία με την ΕΕ, παίρνει μια μικρή παράταση μέχρι την άνοιξη, ώστε να κλείσουν όλα τα κενά. «Έχουν γίνει αρκετά βήματα και αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα που μιλάμε γίνονται πραγματικοί έλεγχοι», κατέληξε.

