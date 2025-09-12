Σύσκεψη για το μέλλον της AI - Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης», στην οποία μετείχε μεταξύ άλλων και ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης», στην οποία μετείχε μεταξύ άλλων και ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης.

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια πολύ λεπτομερή στρατηγική όσον αφορά τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στο παγκόσμιο περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη όπου πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε τεράστια πρόοδο και να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επεσήμανε ότι «έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα» κι ότι θα υπάρξει ευκαιρία να συζητηθούν όλα αυτά στην αποψινή εκδήλωση. Μάλιστα ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την αλλαγή της ώρας της εκδήλωσης προκειμένου να μην συμπέσει με τον αγώνα της εθνικής μπάσκετ.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι θα θιγούν ζητήματα που μας ανησυχούν, όπως η προστασία των παιδιών, των ανηλίκων και φυσικά η συζήτηση γύρω από τη δημόσια σφαίρα και το πώς οραματιζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ανέφερε πως θεωρεί ότι «η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει με την κυβέρνηση, υπό την ηγεσία σας, σε επίπεδο καινοτομίας και να δώσει προσοχή σε αυτά που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την κοινωνία και την κυβέρνηση. Θεωρώ πως η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει επίσης για να πιέσει την ΕΕ για συνεργασίες με συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να διασφαλίσουμε πως χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με παραγωγικό τρόπο».