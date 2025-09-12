Επιχειρήσεις | Διεθνή

Χασάμπης (CEO Google DeepMind): Aνακάλυψη νέων φαρμάκων σε λίγους μήνες μέσω AI

Χασάμπης (CEO Google DeepMind): Aνακάλυψη νέων φαρμάκων σε λίγους μήνες μέσω AI
Ντέμης Χασάμπης / Πηγή Φωτογραφίας: AP
«Τα επόμενα δύο έτη, νομίζω το διάστημα θα μειωθεί σε λίγους μήνες, αντί για χρόνια», υπογράμμισε μιλώντας στο Bloomberg, ενώ πρόσθεσε: «πιστεύω ότι είναι δυνατό, ίσως ακόμη πιο γρήγορα».

Αισιόδοξος πως με τη βοήθεια του ΑΙ η ανακάλυψη νέων φαρμάκων θα διαρκεί μήνες, αντί για χρόνια εμφανίστηκε ο βραβευμένος με Νόμπελ, Ντέμης Χασάμπης, CEO της Google DeepMind - του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης της Alphabet.

Ο Ελληνοκύπριος με κινεζοσιγκαπουριανά γονίδια διευθύνει το Google DeepMind, τη μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης του τεχνολογικού κολοσσού, καθώς και την Isomorphic Labs, ένα τμήμα της Alphabet που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη φαρμάκων.

Από την ίδρυσή της το 2021, η Isomorphic Labs έχει συνάψει συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες Eli Lilly και Novartis ενώ δημιουργήθηκε για την εμπορευματοποίηση του AlphaFold, του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της DeepMind που προβλέπει τη συμπεριφορά των πρωτεϊνών.

Ο 48χρονος δήλωσε ότι οι ερευνητές του εργάζονται σε μια «πολύ πιο προηγμένη» έκδοση του τελευταίου μοντέλου AlphaFold, ικανή να κατανοήσει περισσότερα από απλές αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών εκτιμώντας ότι η Isomorphic Labs θα μπορούσε να χτίσει μια επιχείρηση αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων.

