Κοντογεώργης για Chevron: Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας

Από το επίσημο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων ξεκίνησε η ραδιοφωνική συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, που έκανε λόγο για «σημαντική εξέλιξη», η οποία συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ ταυτόχρονα έχει και ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. «Η εξέλιξη αυτή μας βάζει στον ενεργειακό χάρτη», σημείωσε ο υφυπουργός, με την ταυτόχρονη διαπίστωση πως το γεγονός ότι ενδιαφέρεται η 2η μεγαλύτερη εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων «έχει κι αυτό τη σημασία του στην ταραγμένη περιοχή που ζούμε».

Σε παράλληλο θέμα στα ενεργειακά, αυτό του καλωδίου, και με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε ότι «αυτό το οποίο εξέφρασε ο κ. Γεραπετρίτης είναι η βούληση της ελληνικής πλευράς για την εξέλιξη του έργου, ενώ υπήρχαν κάποια αμφίσημα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά, τα οποία μπορεί να εδράζονται σε διάφορους λόγους, όπως είπε και ο κ. Γεραπετρίτης». «Είναι ένα έργο το οποίο αφορά κυρίως την Κύπρο, πρέπει να υπάρχει καταμερισμός του χρηματοδοτικού βάρους», διεμήνυσε επίσης και προσέθεσε: «Από την ελληνική πλευρά αυτό που πρέπει να γίνει, γίνεται». Διευκρίνισε δε, ότι η τοποθέτηση αυτή δεν διατυπώνεται σε αντιδιαστολή με εκείνη της κυπριακής πλευράς.

Αναζητώντας το, κοινωνικό και δημοσκοπικό, αποτύπωμα των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναγνώρισε ότι «αρκετοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πάρα την αναμφισβήτητη πρόοδο υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα. Εμείς οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους και να κάνουμε τις σωστές πολιτικές επιλογές».

Μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης η κυβέρνηση επιδιώκει την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αντιμετώπιση της ακρίβειας -και «ταυτόχρονα αυτό να γίνει με ένα τρόπο που θα στηρίζει την ανάπτυξη στο μέλλον, δεν θα υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει το δημογραφικό. Αυτά ανακοινώθηκαν και υλοποιούνται από τον Γενάρη για μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας».

Σε σχόλιο ειδικώς για τις δημοσκοπήσεις, αντέτεινε δε: «Εγώ θα έδινα σημασία σε κάποιες αρκετές εβδομάδες αργότερα». Ενώ επέμεινε στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, τα οποία «προσδιορίζουν τη δουλειά μας στη συνέχεια».

Και, σε ένα γενικότερο σχόλιο, «τα βασικά οικονομικά στοιχεία πηγαίνουν καλά, η ανεργία μειώνεται, οι άνθρωποι βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά, ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξάνεται. Το γενικό συναίσθημα είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν κάπως καλύτερα, θέλουμε όμως αυτό να είναι πιο ορατό».

Ακολούθως, ο Θ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι εκτός από τις αυξήσεις που θα φανούν από 1ης Ιανουαρίου στο εκκαθαριστικό εργαζομένων ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, και συνταξιούχων, την 1η Νοεμβρίου θα υλοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου, όπως και η μόνιμη στήριξη 250 ευρώ σε ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, αυτό το «σημαντικό πρόβλημα που επιμένει», από την άλλη «βλέπουμε κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης που είναι ενθαρρυντικά, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στο κόστος διαβίωσης και τους οποίους πρέπει να τους αντιμετωπίσεις παράλληλα». Επέμεινε πάντως στη «διαρθρωτική και μόνιμη πολιτική» τής κυβέρνησης, που είναι η αύξηση των εισοδημάτων, ταυτόχρονα όμως με άλλες παρεμβάσεις στο στεγαστικό και στην αγορά.

Για τον ΦΠΑ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε ότι «δεν θέλουμε να αναλάβουμε ένα διπλό ρίσκο. Υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή που δεν εδράζεται σε κάποια εμμονή».

Το διπλό ρίσκο συνίσταται κατά πρώτον, στο τελικό όφελος για τον καταναλωτή: «Θεωρούμε -και δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ και το διεθνές παράδειγμα το δείχνει- ότι κάθε 1 ευρώ μείωσης του ΦΠΑ θα κατέληγε στον καταναλωτή σε μείωση 20 λεπτών». Κατά συνέπεια, προτιμήθηκε «από τη στιγμή που μπορούμε, να τα διαθέσουμε στο προσωπικό και οικογενειακό προϋπολογισμό και στο διαθέσιμο εισόδημα από το να χαθεί στην αλυσίδα».

Το δεύτερο ρίσκο είναι δημοσιονομικό: «Εμείς διαθέσαμε 1,7 δισ. Αν κάναμε μια οριζόντια μείωση στον ΦΠΑ μίας μονάδας, αυτό είναι 1,1 δισ. (σχεδόν όλο το πλεόνασμα). Και αν μειώναμε ενδεικτικά στα τρόφιμα (τον ΦΠΑ) από το 13% στο χαμηλότερο συντελεστή 6%, αυτό είναι άλλο 1,8 δισ. Αυτό είναι ένα δημοσιονομικό ρίσκο».

Εν αναμονή των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, από την αξιωματική αντιπολίτευση το Σαββατοκύριακο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είπε πως η αντιπαράθεση επιχειρημάτων είναι «απολύτως υγιής, χρήσιμη και σκόπιμη». Αλλά με μία προϋπόθεση, συμπλήρωσε: «Αυτή η αντιπαράθεση πρέπει να εδράζεται επί πραγματικών δεδομένων», επίσης «τα μέτρα να είναι κοστολογημένα». Συνέστησε, κλείνοντας, πάντως, υπομονή για να ακουσθούν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης και μετά να υπάρξει διάλογος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ