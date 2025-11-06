Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα - Παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA

Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA παραμένει η Metlen στο εννεάμηνο, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,115 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 4,203 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 22%.

O Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, σημείωσε: «Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία προώθησε σημαντικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εντάσεις σε θέματα διεθνούς εμπορίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων δεν εμπόδισαν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Οι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής μας, αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά το Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025. Οι επενδύσεις, οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε κοντά στο στάδιο τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), επικεντρώνονται όλες σε βασικούς τομείς μελλοντικής ανάπτυξης και βιομηχανικής εξέλιξης.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το έργο Βωξίτη - Αλουμίνα - Γάλλιο, το πιλοτικό εργοστάσιο του Circular Metals που έχει περάσει σε φάση Commissioning, το 3ο εργοστάσιο του M Technologies hub στον Βόλο, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2026, και η προαναφερθείσα αυτόνομη μονάδα Battery Storage των 330MW, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο τρίμηνο του 2026.

Συνολικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί, ώστε να ενισχύσουν τις συνέργειες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της METLEN και να υποστηρίξουν την επίτευξη των φιλόδοξων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων».

Κλάδος Ενέργειας

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.070 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025, που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η απόδοση του τρίτου τριμήνου του 2025 επηρεάστηκε από τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Day-Ahead Market), καθώς και από τη μειωμένη συνεισφορά του τομέα Asset Rotation σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Κλάδος Μεταλλουργίας

Ο Κλάδος Μεταλλουργίας κατέγραψε Κύκλο Εργασιών €690 εκατ. που αντιστοιχεί σε 13% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η βιομηχανία αλουμινίου αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ε.Ε. και Ελλάδος. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, οι χαμηλές τιμές αλουμίνας και η ασθενέστερη ισοτιμία δολαρίου/ευρώ επηρέασαν αρνητικά την οικονομική απόδοση του Κλάδου. Ωστόσο, η πρόσφατη ανοδική τάση των τιμών αλουμινίου LME, η σταθεροποίηση του δολαρίου και η μετάβαση των spot πωλήσεών μας από τιμολόγηση συνδεδεμένη με τιμές API σε τιμές συνδεδεμένες με το LME, αναμένεται να στηρίξουν μια νέα αναπτυξιακή πορεία του τομέα τους προσεχείς μήνες.

Η μέση τιμή του αλουμινίου (3M LME) για το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα 2.568 $/t, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές του αλουμινίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, προσεγγίζοντας τα 2.700 $/t, ενώ η άνοδος συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με την τιμή αλουμινίου να προσεγγίζει τα 2.900 $/t — το υψηλότερο επίπεδο τιμών από το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Ωστόσο, η αξία του αλουμινίου σε ευρώ και, κατά συνέπεια, το όφελος από τις υψηλότερες τιμές μετάλλου, αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αρνητικές επιπτώσεις από συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς το δολάριο των ΗΠΑ έχει αποδυναμωθεί κατά ~12% από την αρχή του έτους.

Αυτή η μεταβλητότητα, η οποία παρουσιάζει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες, αντικατοπτρίστηκε περαιτέρω στη μετάβαση της αγοράς από πλεονασματική, στο πρώτο τρίμηνο του 2025, στο μεγαλύτερο τριμηνιαίο έλλειμμα από τα τέλη του 2021, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, προτού ισορροπήσει στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Μετά από χρόνια υπερπροσφοράς, η τάση στην αγορά σταδιακά αντιστρέφεται, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Στην Ευρώπη, τα premia της μπιγιέτας αλουμινίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποστηριζόμενα από τον περιορισμένο αριθμό εγχώριων προμηθευτών, το διαρθρωτικά υψηλό ενεργειακό κόστος και την αυξημένη ζήτηση ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του CBAM.

Κατά το εννεάμηνο του 2025, η μέση τιμή του δείκτη API της αλουμίνας διαμορφώθηκε στα 410 $/t, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με τα 437 $/t της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Κίνα, έχει επιφέρει συγκρατημένες πιέσεις στις τιμές της αλουμίνας.

Καθώς οι συνθήκες στις παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να μεταβάλλονται, η καθετοποίηση αναδεικνύεται ως κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου διεθνώς.

Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων

Οι Τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρείται ψηλά στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο και συμβάσεις υπό υπογραφή ύψους €1,4 δισ.) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ όρισε την «Κοινοπραξία METKA ATE (70%) – ΤΕΚΑΛ ΑΕ (30%)» ως Προσωρινό Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου «6ης Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», το οποίο αποτελεί Υποχρεωτική Επένδυση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της Σύμβασης προϋπολογισμού περίπου €200εκ. σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

