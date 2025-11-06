ΧΑ: Νέα δοκιμασία για τις 2.000 μονάδες

Στον «απόηχο» της αναθεώρησης των δεικτών του MSCI, εγχώριων αποτελεσμάτων, αλλά και του deal με την ExxonMobil, κινείται την Πέμπτη η Λεωφόρος Αθηνών. Απώλειες έως 1,5% για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 11:24

Στον «απόηχο» της αναθεώρησης των δεικτών του MSCI, των εγχώριων εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και της συμφωνίας της ExxonMobil με Helleniq Energy και Energean, κινείται την Πέμπτη η Λεωφόρος Αθηνών.

Πιέσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους, μεταξύ των οποίων και οι τραπεζικοί, έφεραν από νωρίς τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.000 μονάδες, ένα επίπεδο που έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα και που προς το παρόν φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί και σήμερα. Ενδεικτικά, με τη συμπλήρωση των πρώτων 30 λεπτών της συνεδρίασης ο ΓΔ έχει ήδη αλλάξει πλευρά εκατέρωθεν των 2.000 μονάδων επτά φορές, με το εύρος της διακύμανσής του να μην ξεπερνά τις 13 μονάδες.

Cenergy και Viohalco εισάγονται από 24 Νοεμβρίου στον δείκτη MSCI Greece Small Cap και αμφότερες κινούνται σήμερα σε νέα υψηλά, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη στη σύνθεση του FTSE Large Cap.

Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης η Metlen ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου, με αύξηση εσόδων κατά 22%, η μετοχή ωστόσο δέχθηκε νωρίτερα πιέσεις έως και άνω του 5% λόγω της αφαίρεσής της από τον MSCI Greece Standard Index.

Αποτελέσματα ανακοίνωσε και η ΕΤΕ, με τα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο να διαμορφώνονται στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ασφαλώς και η είσοδος της ExxonMobil στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, μετά από συμφωνία με τις Energean και Helleniq Energy, με τη μετοχή της τελευταίας να αντιδρά ανοδικά. Πρόκειται βεβαίως για ένα deal γεωπολιτικής σημασίας, του οποίου η αξία υπερβαίνει τα αμιγώς επιχειρηματικά πλαίσια.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.997,85 μονάδες με απώλειες 0,83%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, βρέθηκε νωρίτερα να υποχωρεί έως τις 1995,93 μονάδες.

Έντονες πιέσεις και για τον τραπεζικό δείκτη που λίγο πριν τις 11:30, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος, υποχωρεί 1,44% στις 2.224,51 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 45 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 59 σε αρνητικό και 47 που παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 45,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €8,58 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Πιο αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Cenergy ενισχύεται 3,24% στα €15,28, η Viohalco 3,05% στα €9,11 και η ElvalHalcor 1,82% στα €3,36%. Ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 1,05%, ενώ άνω του 1% ενισχύονται και οι Helleniq Energy και Τιτάν στα €7,78 και €39,65 αντίστοιχα.

Ενισχυμένος και ο ΟΤΕ (+0,49%) στα €16,41 ευρώ, όπως και οι μετοχές των Aegean (+0,45%), Jumbo (+0,29%) και ΔΑΑ (+0,10%). Αμετάβλητος στα €17,52 διαπραγματεύεται ο τίτλος του ΟΠΑΠ, όπως και η μετοχή της Lamda στα €7,31.

Στον αντίποδα, οι απώλειες για τη Metlen περιορίζονται σε 4,38% στα €43,68. Η ΕΤΕ υποχωρεί 2,66% στα €12,83, η Alpha Bank 1,08% στα €3,40, η Eurobank 0,96% στα €3,19 και η Τρ. Πειραιώς 0,91% στα €6,72. Πτωτικά και η ΔΕΗ, με απώλειες 0,82% στα €15,82, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-0,55%), Τρ. Κύπρου (-0,50%), Motor Oil (-0,38%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,17%).