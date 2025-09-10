Υδρογονάνθρακες: Προσφορά από Chevron & Helleniq Energy - Παπασταύρου: Η Ελλάδα αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Η κοινοπραξία των δύο εταιρειών διεκδικεί και τα τέσσερα υπό παραχώρηση μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο, συνολικής έκτασης 47.000 τετρ. χιλιομέτρων. "Πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας", σημειώνει ο Υπουργός.

Η κοινοπραξία Chevron & Helleniq Energy υπέβαλε προσφορά στον διαγωνισμό έρευνας υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο, διεκδικώντας και τα 4 υπό παραχώρηση θαλάσσια μπλοκ. Υπενθυμίζεται ότι τα «οικόπεδα» είναι τα: «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2» και «Α2», ενώ καταλαμβάνουν συνολική έκταση 47.000 τετρ. χιλιομέτρων.

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή. Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Κρίσιμη θετική εξέλιξη

Πέρα από τη διεύρυνση των προς εξερεύνηση περιοχών, η αίσια έκβαση του διαγωνισμού προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο momentum συνολικά στο ελληνικό πρόγραμμα ερευνών, αυξάνοντας τις σχετικές επενδύσεις. Έτσι, έρχεται σε μία συγκυρία όπου επί της ουσίας αντισταθμίζει την περαιτέρω καθυστέρηση στις αποφάσεις της ExxonMobil για ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ «Νοτιοδυτικά Κρήτης», οι οποίες «οδεύουν» πλέον για το 2027 το νωρίτερο.

Εξίσου (αν όχι μεγαλύτερα) είναι τα γεωπολιτικά οφέλη, ακυρώνοντας στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς το ένα από τα δύο μπλοκ νότια της Κρήτης επικαλύπτεται σε σημαντικό ποσοστό από τις περιοχές του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Έτσι, αποδεικνύεται ότι το διεθνές δίκαιο (στο οποίο περιλαμβάνεται η αρχή της μέσης γραμμής με βάση την οποία έχουν χωροτεθεί τα εν λόγω «οικόπεδα») δεν είναι μόνο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, αλλά και η «πυξίδα» με την οποία δραστηριοποιούνται οι διεθνείς κολοσσοί.

Μάλιστα, μία τέτοια εξέλιξη είναι κρίσιμη στη συγκεκριμένη συγκυρία όπου έχουν αυξηθεί οι τουρκικές αξιώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ερευνών για την όδευση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι προσφορές για κάθε ένα θα αξιολογηθούν με βάση 8 κριτήρια:

i) Την οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και, όπου προσήκει, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

ii) Την αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

iii) Την αποδεδειγμένη εμπειρία του Εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου (>1.000 m) και εξαιρετικά μεγάλου (>2.000 m) βάθους, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης των σχετικών εργασιών.

viii) Στοιχεία δημοπράτησης

- Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών

- Οικονομική δέσμευση

- Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties)

- Ποσοστό αποσβέσεων (%)

- Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής

- Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη

- Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής (%)

- Στρεμματική αποζημίωση κατά το Στάδιο Ερευνών και το Στάδιο Εκμετάλλευσης.

Διαπραγματεύσεις

Οι αιτούντες που θα αξιολογηθούν ότι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν να διαπραγματευτούν ανταγωνιστικά για τις προσφερόμενες εκτάσεις με την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων. Είναι δυνατόν να κληθούν περισσότεροι από ένας αιτούντες σε διαπραγματεύσεις για μία εκ των περιοχών προς παραχώρηση.

Από τις διαπραγματεύσεις θα προκύψουν οι επιλεγέντες αιτούντες, με τους οποίους η ΕΔΕΥΕΠ θα συνάψει συμβάσεις για τα μπλοκ, με βάση το καθεστώς μίσθωμα/φόρος (Συμβάσεις Μίσθωσης). Οι Συμβάσεις Μίσθωσης που θα υπογραφούν από την ΕΔΕΥΕΠ θα εγκριθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.