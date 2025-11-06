Η Nissan πούλησε τα κεντρικά της γραφεία και θα τα επανανοικιάσει για να μειώσει το κόστος

Η Nissan πούλησε την παγκόσμια έδρα της στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας έναντι 643 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία θα εκμισθώσει ξανά το κτίριο στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσής της. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα στο τρέχον οικονομικό έτος. Ο αγοραστής είναι μια οντότητα που χρηματοδοτείται από την Minth Group και διευθύνεται από την KKR. Η Nissan θα ανακοινώσει τα εξαμηνιαία της κέρδη αργότερα σήμερα, αναφέρει το Reuters.

Η Nissan Motor ολοκλήρωσε συμφωνία ύψους 643 εκατομμύριων δολαρίων για την πώληση και εκμίσθωση των κεντρικών γραφείων της στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης της επιχείρησής της, ανακοίνωσε σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο αγοραστής των δικαιωμάτων γης και κτιρίων ως δικαιούχος του trust είναι μια οντότητα με την επωνυμία MJI Godo Kaisha και η 20ετής συμφωνία μίσθωσης έχει συναφθεί με την Mizuho Trust & Banking, δήλωσε η Nissan. Δεν έδωσε το ποσό για την πληρωμή μίσθωσης, λέγοντας ότι ο αγοραστής του ακινήτου δεν ήθελε να αποκαλυφθεί.

Μια εταιρεία ειδικού σκοπού, υπό την αιγίδα του εισηγμένου στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ κατασκευαστή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Minth Group και με επικεφαλής μια μονάδα της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων KKR & Co, αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της Nissan, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg News.

Η KKR ήταν ο κορυφαίος υποψήφιος για την αγορά των κεντρικών γραφείων της Nissan στη Γιοκοχάμα, αφού υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, δήλωσε στο Reuters τον Αύγουστο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.