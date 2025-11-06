Εθνική Τράπεζα: Στα 964 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο

Στο 1 δισ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας για το Εννεάμηνο 2025.

Σε 964 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα το εννεάμηνο 2025, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της ομαλοποίησης των επιτοκίων αναφοράς στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, με την ισχυρή επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, ιδίως στην Εταιρική Τραπεζική, σε συνδυασμό με τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου να βοηθούν να αμβλυνθεί η πίεση λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 505 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο 2025, υποχωρώντας ελαφρώς σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς τα επιτόκια αναφοράς σταθεροποιούνται, με τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων και την αντιστάθμιση καταθέσεων πελατών (hedging) να παρέχουν περαιτέρω στήριξη. Σε επίπεδο Εννεαμήνου, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε 1,536 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση -9,7% ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το 2025, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται στις 281 μ.β.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 326 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2025, ενισχυμένα κατά +15% ετησίως, εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση των κρατικών μέτρων στις προμήθειες από πληρωμές (-18 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2025), ή +8% ετησίως σε δημοσιευμένη βάση.

Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τις προμήθειες Εταιρικής Τραπεζικής, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά +13% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων (+33% σε ετήσια βάση). Στη Λιανική Τραπεζική, οι προμήθειες αυξήθηκαν επίσης κατά +11% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική στα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση +74% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς μας στα αμοιβαία κεφάλαια (+3 π.μ. σε ετήσια βάση & +1 π.μ. σε τριμηνιαία βάση), υπογραμμίζοντας τις επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις της Τράπεζας.

Ο Παύλος Μυλωνάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα έναντι των παγκόσμιων γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ ο εγχώριος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζουν να ενισχύονται. Είναι εντυπωσιακό ότι, ο τουρισμός παραμένει σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού, με τις εξαγωγές αγαθών να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός που αντανακλά την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου επιχειρηματικού τομέα. Επιπλέον, η οικονομική θέση των νοικοκυριών συνεχίζει να ενισχύεται, υποστηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, ενώ οι υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, οι ολοένα και πιο ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς και οι συνεχιζόμενες εισροές ξένων επενδύσεων ενδυναμώνουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματά μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και της Τράπεζάς μας, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των πρόσφατα αναβαθμισμένων στόχων μας για το έτος. Η κερδοφορία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα έναντι της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, αξιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των δανείων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες. Τα κέρδη μετά φόρων1 του Ομίλου ανήλθαν σε ~€1,0 δισ. το Εννεάμηνο 2025, με το δείκτη απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 15,6%2 , συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% για το 2025.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τον δείκτη CET1 να αυξάνεται κατά +70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους σε 19,0%, παρέχοντας στρατηγική ευελιξία όσον αφορά στην οργανική ανάπτυξη, τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσδίδουν αξία, καθώς και την ενίσχυση της διανομής κεφαλαίου στους μετόχους μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα1 ύψους €200 εκατ.3 στις 14 Νοεμβρίου, ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60%4 επί των κερδών του 2025.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είμαστε σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσουμε την ισχυρή δυναμική μας, καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτιώνοντας την τραπεζική εμπειρία των πελατών μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού μας, και οικοδομώντας μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο Τράπεζα για το μέλλον. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, η πειθαρχημένη υλοποίηση των επιχειρησιακών μας στόχων και το στρατηγικό μας όραμα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να προσφέρουμε διατηρήσιμη αξία στους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη των υποδομών και το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας».

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 16,1% σε δημοσιευμένη βάση, ή 15,6% ομαλοποιώντας για τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις στο Εξάμηνο 2025 (χωρίς αναπροσαρμογή επί του υπερβάλλοντος κεφαλαίου CET1), συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% που έχουμε θέσει για το 2025.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά +12%2 ετησίως το Εννεάμηνο 2025, ή €1,8 δισ.2 από την αρχή του έτους, παρά την εποχικότητα του Γ’ τριμήνου 2025. Το τρέχον υψηλό χαρτοφυλάκιο εγκεκριμένων αλλά μη εκταμιευμένων δανείων αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων το Δ’ τρίμηνο 2025.

Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά +€1,4 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εισροών όψεως και ταμιευτηρίου (+1,8 δισ. ετησίως), βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα καταθέσεων της Τράπεζας υπερ των λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου (81% του συνόλου). Παράλληλα συνεχίζεται η μετακίνηση των προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.