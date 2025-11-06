Miele Hellas: Αύξηση τζίρου το 2025 και νέα καταστήματα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

Τα σχέδια για νέα καταστήματα, οι εκτιμήσεις για το 2025 και το ενδεχόμενο επανέναρξης της συνεργασίας με τον Κωτσόβολο.

Με θετικό πρόσημο στον τζίρο και στην κερδοφορία αναμένεται να κλείσει την τρέχουσα χρονιά στη χώρα μας η γερμανική Miele, που προμηθεύει με ηλεκτρικές συσκευές τα ελληνικά νοικοκυριά τα τελευταία 50 και πλέον, χρόνια. Δεδομένης της δυναμικής, τόσο της χώρας όσο και του ευρύτερου cluster στο οποίο εντάσσεται, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τις επενδύσεις της, ανοίγοντας το πέμπτο κατάστημα της στη χώρα μας και μένοντας πιστή στο πλάνο να διπλασιάσει, αν όχι τριπλασιάσει, τα καταστήματα της έως το 2030.

Eιδικότερα όπως ανέφερε ο κ. Θάνος Κυριάζης, Managing Director του Cluster Andria Aegean της Miele, στο περιθώριο των εγκαινίων του νέου καταστηματος της Miele στο Ίλιον, το 2025 αναμένεται να κλείσει με διψήφια αύξηση για την Ελλάδα και με αύξηση της τάξης του 8% για το cluster των 8 χωρών στο οποίο συμμετέχει η χώρα.

Στόχος τα 10 καταστήματα έως το 2030

Σε αυτό, έχει συμβάλλει η σταθερή παρουσία του brand στην ελληνική αγορά τα τελευταία 54 χρόνια - άλλωστε σε κατηγορίες όπως οι σκούπες ή Miele μπορεί να βρίσκεται και στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων του ελληνικού κοινού - αλλά και το άνοιγμα των νέων καταστημάτων, στο οποίο παραμένει προσηλωμένη η εταιρεία την τελευταία τριετία.

Να θυμίσουμε ότι η γερμανική εταιρεία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να ανοίγει ένα με δύο καταστήματα Miele στην Ελλάδα ετησίως. Μέχρι σήμερα από τα 2 καταστήματα που είχε το 2021 στην ελληνική επικράτεια έχει φτάσει τα 5, με την τελευταία προσθήκη να αφορά το κατάστημα στο Iλιον, μια επένδυση ύψους 150 -200 χιλιάδων ευρώ, χωρίς τις δαπάνες προώθησης σε τοπικό επίπεδο που υλοποιεί σε κάθε νέο σημείο.

Οι επενδύσεις αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο η εταιρεία να αποκτήσει 10 - αν όχι περισσότερα- καταστήματα έως το 2030. Στόχος είναι μάλιστα να μην περιοριστεί στην Αττική αλλά να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτή την περίοδο δε οι επικεφαλής της διερευνούν τις επιλογές για το άνοιγμα του 2026, εξετάζοντας τόσο σημεία στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα σε περιοχές όπως το Κέντρο και τα Νότια όπου το brand δεν έχει παρουσία, καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην συμπρωτεόυσα.

Να θυμίσουμε ότι η απόφαση για το άνοιγμα των καταστημάτων ελήφθη συμπτωματικά αφότου η εταιρεία είχε διακόψει την συνεργασία της με τον Κωτσόβολο, η οποία όπως φάνηκε δεν επηρέασε τα αποτελέσματα της. «Ο τζίρος μας είναι πολύ καλύτερος σήμερα από ότι το 2021. Μέσα σε αυτά τα χρόνια το business brand στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί κατά περίπου 60% ενώ την διετία 2023-2024 καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα 40 εκατ τζίρο». ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυριαζής. Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης της συνεργασίας, δεδομένου ότι η Κωτσόβολος έχει αλλάξει χέρια - από την Dixons πέρασε στη ΔΕΗ - ενώ έχει αλλάξει και διοίκηση με τα ηνία να έχει σήμερα ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, ο κ. Κυριάζης ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν υπάρξει σχετικές συνομιλίες. Προσέθεσε ωστόσο ότι η αναγνωρισιμότητα των δυο brands θα μπορούσε να δημιουργήσει μια επωφελή συμφωνία και για τις δύο πλευρές. Άλλωστε ήδη σήμερα το 70% του τζίρου της Miele προέρχεται από συνεργάτες, με το μερίδιο των πωλήσεων που πραγματοποιείται μέσω των ιδιόκτητων καταστημάτων της να μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια, προσεγγίζοντας το 30%.

Σε αυτό έχει συμβάλλει και η καλύτερη στρατηγική Β2Β σημείων - αποδίδουν περισσότερο παρότι αριθμητικά λιγότερα- αλλά και το ιδιόκτητο δίκτυο που αναπτύσσεται καθώς προσφέρει πολλά περισσότερα από μια πώληση. «Στόχος μας να δημιουργούμε πολλά περισσότερα από ένα κατάστημα, να δημιουργούμε, με αγάπη και αφοσίωση, μέρη που οι καταναλωτές μπορούν να έρθουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Axel Kniehl, Board Member, Executive Director Marketing and Sales της Miele που παρέστη στα εγκαίναι διευκρινίζοντας ότι «η Miele Hellas παραμένει σημείο αναφοράς για τον Όμιλο».