ΤΙΤΑΝ: Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας στο γ' τρίμηνο - Αύξηση 19,9%% στα EBITDA

Ο Όμιλος συνέχισε την ανοδική του πορεία κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε την ανοδική του πορεία κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας. Οι πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν σε €684 εκ. σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές τάσεις που επικράτησαν σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στο υψηλό επίπεδο των €186,6 εκ., αυξημένα κατά 19,9%, χάρη στις σταθερές τιμές, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών EBITDA, με σημαντική αύξηση όγκου πωλήσεων στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και αυτό το τρίμηνο, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο. Στις ΗΠΑ, οι ελαφρώς βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες

σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, συνέβαλαν στην αύξηση του όγκου πωλήσεων στους κλάδους του τσιμέντου, του έτοιμου σκυροδέματος, των αδρανών υλικών και της ιπτάμενης τέφρας. Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα καθώς και οι λειτουργικές συνέργειες, σε συνδυασμό με τους υψηλότερους όγκους, οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και των κερδών σε δολάρια ΗΠΑ τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και εννεαμήνου.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το τρίτο τρίμηνο, με αύξηση του όγκου πωλήσεων στις περισσότερες χώρες και σταθερά επίπεδα τιμών, αντιστρέφοντας τις χαμηλότερες επιδόσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος. Στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την αλλαγή της γεωγραφικής παρουσίας του Ομίλου λόγω της πώλησης της Adocim στην Τουρκία τον Μάιο του 2025, η Αίγυπτος αποτέλεσε την κύρια πηγή εσόδων και κερδοφορίας. Η χώρα σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις, με ισχυρές εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, ενισχυμένες από ευνοϊκά επίπεδα τιμών.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €102,4 εκ., έναντι €75,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε €222,7 εκ., αναπροσαρμοσμένα για τη μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους €51,9 εκ. από την πώληση της Adocim, η οποία αποτυπώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι €224,6 εκ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, ο Όμιλος κατέγραψε υψηλά

αποτελέσματα για το εννεάμηνο, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα επίπεδα των €2 δισ. και να διαμορφώνονται σε €2.012,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση 1,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,4% (+13%, μετά την αναπροσαρμογή για την πώληση της Adocim και τον αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και διαμορφώθηκαν σε €473,6 εκ. Για το εννεάμηνο, οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου έφτασαν σε 13,2 εκ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,7% μετά την αναπροσαρμογή για την πώληση της Adocim τον Μάιο 2025 (-1% βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων). Οι όγκοι πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ οι πωλήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν ισχυρή άνοδο κατά 11%, χάρη στις στρατηγικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €307 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2025, έναντι €275 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2024, αντανακλώντας τις βελτιωμένες επιδόσεις στα κέρδη EBITDA. Οι επενδυτικές δαπάνες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €185 εκ., έναντι €181 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη εστίαση του Ομίλου στις βασικές στρατηγικές του προτεραιότητες, όπως οι βελτιώσεις των υποδομών παραγωγικής δυναμικότητας και του δικτύου διανομής, η βελτίωση του ενεργειακού μείγματος, καθώς και η επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή, παράγοντες που ενισχύουν τις λειτουργικές επιδόσεις και τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Κατά το εννεάμηνο, ο Όμιλος προχώρησε επίσης σε στοχευμένες εξαγορές λατομείων αδρανών υλικών και εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών στην Ευρώπη, ενώ έθεσε σε λειτουργία μία νέα μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα (εξαγορά του 2024), συνεχίζοντας παράλληλα να υποστηρίζει σημαντικά έργα υποδομών μέσω φορητών μονάδων έτοιμου σκυροδέματος. Κατά το τρίτο τρίμηνο, ο Όμιλος προέβη σε ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα, εισερχόμενος στην αγορά προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος, αποκτώντας –σε συνεργασία με τη Molins– το 80% της Baupartner, μιας κορυφαίας εταιρίας με εξειδίκευση στα προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος με έδρα

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και δραστηριότητες που εκτείνονται στην Κροατία και τη Σερβία. Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος διευρύνει την γεωγραφική του παρουσίασε μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και εμπλουτίζει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του με λύσεις προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένες στις αναπτυξιακές ευκαιρίες της περιοχής.

Παράλληλα, η Titan America διευρύνει τα προϊόντα της, έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για την παραγωγή προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος στη Φλόριντα. Αυτό το επίτευγμα ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη ανάπτυξη, συμπληρώνοντας την παρουσία της εταιρίας στην αγορά τσιμεντόλιθων. Σε επίπεδο χρηματοδότησης, τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €302 εκ., έναντι €622 εκ. τον Δεκέμβριο του 2024. Η σημαντική αυτή μείωση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από την εισαγωγή της Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και την πώληση της Adocim.

Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σε 0,49x, παρά την καταβολή μερίσματος συνολικού ύψους €224εκ. τον Ιούλιο. Τον Οκτώβριο του 2025, ο οίκος Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα σε «BB+ με θετική προοπτική», αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκ. ξεκίνησε τον Ιούλιο 2025, μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Σήμερα ο ΤΙΤΑΝ κατέχει 5,0% των μετοχών της εταιρίας.

Προοπτικές

Το 2026 η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ήπια αναπτυξιακή δυναμική, με το ΔΝΤ να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3%. Η εκτίμηση αυτή αντανακλά χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων, ευνοϊκότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και ανθεκτικότητα των θεμελιωδών μεγεθών στις κυριότερες αναδυόμενες αγορές. Οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα παραμένουν αυξημένοι, καθώς ο πληθωρισμός και οι πιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να επιβραδύνουν την αναπτυξιακή πορεία. Ο Όμιλος τοποθετείται ώστε να

επωφελείται από τις διαφορετικές ευκαιρίες που αναδύονται, αξιοποιώντας την γεωγραφική του παρουσία, το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και τη λειτουργική του ευελιξία, με στόχο την επίτευξη υψηλών επιπέδων ανάπτυξης.

Η οικονομία των ΗΠΑ ενδέχεται να παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα των έως τώρα τάσεων για το υπόλοιπο του 2025, ενώ μια ήπια ανάπτυξη αναμένεται να σημειωθεί το 2026. Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης του ΑΕΠ, παραμένοντας ωστόσο συνδεδεμένη με τους δασμούς, το υψηλότερο κόστος δανεισμού και την μεταβλητότητα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό μη επαρκής και εκτιμάται ότι έως το 2033 θα υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή περίπου 1,8 εκ. νέων κατοικιών ετησίως. Αν και τα υψηλότερα επιτόκια έχουν επηρεάσει αρνητικά την αγορά, οι πρόσφατες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) υποδεικνύουν πιθανή καμπή έως τα μέσα του 2026. Οι επενδύσεις σε υποδομές προσφέρουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς οι αυτοκινητόδρομοι και οι δημόσιες συγκοινωνίες χαίρουν στήριξης και από τα δύο κόμματα, ενώ η επέκταση του Νόμου περί Επενδύσεων Υποδομών και Θέσεων Εργασίας (IIJA) αναμένεται το φθινόπωρο του 2026.



Η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο ιδιωτικών εμπορικών ακινήτων αναμένεται να σημειώσει ήπια άνοδο, με τα κέντρα δεδομένων, τις εγκαταστάσεις logistics και τις βιομηχανικές μονάδες να ηγούνται της τάσης. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, αξιοποιώντας το δίκτυο και τις δυνατότητες διανομής και διακίνησης που διαθέτει, καθώς και τις πρόσφατες επενδύσεις, είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στην αναδυόμενη ζήτηση.

Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της έως το τέλος του 2025, ενώ και για το 2026 προβλέπονται αντίστοιχες επιδόσεις, σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του μέσου όρου της ευρωζώνης. Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης, ενισχυόμενη από την αύξηση των μισθών και τη βελτίωση της απασχόλησης, παρά τις συνεχείς εξωτερικές πιέσεις στο κόστος. Οι επενδύσεις αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη, κυρίως μέσω των δημοσίων και των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων υποδομών και μετασχηματισμού. Οι κρατικές δαπάνες και τα προγράμματα υλοποίησης έργων υποδομών συνιστούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με τα δημόσια έργα υποδομών να παρέχουν τη μεγαλύτερη ώθηση. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο κατοικίας ενδέχεται να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες προκλήσεις λόγω ασαφειών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ωστόσο οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές, υποστηριζόμενες από προγράμματα ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και από τα κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο εμπορικών ακινήτων διαμορφώνεται κυρίως από τους κλάδους του τουρισμού, των επιχειρηματικών επενδύσεων, της φιλοξενίας και των δικτύων διακίνησης και διανομής.

Οι περισσότερες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να καταγράψουν άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 3-4% το 2026. Οι κρατικές επενδύσεις, είναι πιθανό να παράσχουν μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη, δεδομένης της περιορισμένης κατανάλωσης και της μειωμένης

εξωτερικής ζήτησης. Αν και το αβέβαιο κλίμα που περιβάλλει το διεθνές εμπόριο δημιουργεί ορισμένους κινδύνους, η συνεχιζόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα, ο κλάδος των ακινήτων και οι επενδύσεις στον τουρισμό, σε συνδυασμό με την υγιή εικόνα της εγχώριας κατανάλωσης και τις εισροές εμβασμάτων, αποτελούν παράγοντες σταθερότητας. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ (π.χ., Πλαίσιο Επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, NextGenerationEU, δάνεια στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας SAFE) και οι επενδύσεις σε αναβαθμίσεις που σχετίζονται με τις διασυνοριακές μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου γεωγραφικού τομέα.

Η προοπτική για την οικονομία της Αιγύπτου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στις αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις, τα βελτιωμένα εξωτερικά ισοζύγια και την αναθέρμανση τουεπενδυτικού κλίματος. Ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα, καθώς η ζήτηση στον κλάδο κατοικιών σταδιακά ανακάμπτει και τα έργα στον κλάδο εμπορικών ακινήτων και ακινήτων που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού βρίσκονται σε περίοδο άνθησης, ως αποτέλεσμα των γενικότερων διεθνών επενδύσεων. Η πολιτική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΝΤ και η ισορροπημένη συμμετοχή στην περιφέρεια ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα και τον στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου ως κέντρου διανομής και διακίνησης για την ευρύτερη περιοχή. Ο Όμιλος επενδύει στην αναβάθμιση του τοπικού αποτυπώματός του και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει την ανανεωμένη δυναμική του κλάδου, τόσο ως προμηθευτής της εγχώριας αγοράς όσο και ως εξαγωγέας στην ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες για τα έργα ανοικοδόμησης των γειτονικών χωρών. Το 2026 η οικονομική ανάπτυξη στην Τουρκία αναμένεται να είναι της τάξης του 3,5%, καθώς τα αυστηρά μέτρα νομισματικής πολιτικής σταδιακά συγκρατούν τον πληθωρισμό και στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση, το πραγματικό εισόδημα και τις πιστωτικές συνθήκες, με την προοπτική για τον κατασκευαστικό κλάδο να είναι θετική. Η δραστηριότητα στον κλάδο κατοικιών σταθεροποιείται και τα δημόσια έργα υποδομών παρέχουν σταθερή στήριξη, χάρη στον αστικό μετασχηματισμό, τα έργα δημόσιων συγκοινωνιών και τον μεγάλο αριθμό των υπό έκδοση αδειών οικοδομής. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διατηρεί τη δέσμευσή του στη μακρόχρονη παρουσία του στη χώρα.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εισέρχεται σε μια νέα φάση κερδοφόρας ανάπτυξης, με ισχυρό ισολογισμό, ανθεκτικό λειτουργικό μοντέλο και ηγετική θέση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Οι συνεχείς επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση, τοποθετούν τον Όμιλο σε θέση να επιτύχει αύξηση των πωλήσεων, ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους και δημιουργία αξίας για τους μετόχους το 2026.