Χουάνγκ (Nvidia): H Κίνα θα κερδίσει τον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις ΗΠΑ

«Όπως έχω πει εδώ και καιρό, η Κίνα βρίσκεται νανοδευτερόλεπτα πίσω από την Αμερική στην Τεχνητή Νοημοσύνη», έγραψε αργότερα την Τετάρτη σε ανάρτησή του στο X.

Την προειδοποίηση ότι η Κίνα θα νικήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη.

«Η Κίνα θα κερδίσει τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο CEO στην εφημερίδα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης των Financial Times.

H πιο αιχμηρή ίσως μέχρι σήμερα δήλωσή του υπογραμμίζει το γεγονός ότι το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συρρικνώνεται διαρκώς, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο αλλά και σε διαρκή μάχη για την υπεροχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι ο «κυνισμός» κρατάει τη Δύση πίσω — και ότι χρειάζεται «περισσότερη αισιοδοξία» για να ανταγωνιστεί.

Επισήμανε ένα αυξανόμενο κύμα κανονισμών για την Τεχνητή Νοημοσύνη που αναδύονται σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι πάρα πολλοί νέοι κανόνες θα μπορούσαν να καταπνίξουν την καινοτομία.

Αντίθετα, οι κυβερνητικές επιδοτήσεις ενέργειας της Κίνας καθιστούν φθηνότερη την τροφοδοσία των εγχώριων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για τις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας, τόνισε.

«Η ενέργεια είναι δωρεάν», είπε.

Ο επικεφαλής του ηγέτη των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε τον Οκτώβριο ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κερδίσουν τη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης εάν ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας βάσης προγραμματιστών της Κίνας, χρησιμοποιεί συστήματα Nvidia. Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση την έχει αποκλείσει από την αγορά της.

Η πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως σε αυτά που παράγονται από την Nvidia — την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς — παραμένει ένα σημείο αντιπαράθεσης στον τεχνολογικό ανταγωνισμό της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τα δύο έθνη ανταγωνίζονται για την υπεροχή στην πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Θέλουμε η Αμερική να κερδίσει αυτόν τον αγώνα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο Χουάνγκ στο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα.

«Αλλά πρέπει επίσης να είμαστε στην Κίνα για να κερδίσουμε τους προγραμματιστές της. Μια πολιτική που προκαλεί την απώλεια των μισών προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο από την Αμερική δεν είναι ωφέλιμη μακροπρόθεσμα, μας βλάπτει περισσότερο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή ότι τα πιο προηγμένα τσιπ Blackwell της Nvidia θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για Αμερικανούς πελάτες.