Παπασταύρου: Ιστορική συμφωνία για τις έρευνες υδρογονανθράκων - Ράιτ: Ιδανική η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG

Σημαντικές ανακοινώσεις στις εγχώριες έρευνες υδρογονανθράκων από την ExxonMobil, και τη Helleniq Energy και την Energean, προανήγγειλε ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, από το βήμα της 6ης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), η οποία ξεκίνησε σήμερα στο Ζάππειο.

«Πιστεύω ότι η παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στη χώρα μας, όπως και παρουσία σήμερα στην P-TEC της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ, υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Τόνισε πως Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται τις ίδιες αξίες, ενώ αντιμετωπίζουν τον Κάθετο Διάδρομο αερίου σαν ένα έργο που θα φέρει ευημερία και ειρήνη. Η Ελλάδα αποτελεί πύλη για τον Κάθετο Διάδρομο, σημείωσε, δηλώνοντας την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του πρότζεκτ.

Υπογράμμισε πως ο επιχειρηματικός τομέας είναι παρών στο εγχείρημα, καθώς η κυβέρνηση είναι φιλοεπενδυτική. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, ανέφερε πως υπάρχει διαφορά τιμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την κεντρική Ευρώπη, με την κυβέρνηση να εργάζεται εντατικά για να κλείσει αυτό το κενό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο πλανήτης χρειάζεται πετρέλαιο, άνθρακα και αέριο, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει για αρκετό καιρό ακόμη. Το φυσικό αέριο γίνεται οικονομικότερο από το πετρέλαιο, είναι πιο καθαρό και είναι απαραίτητο για μία σειρά από βιομηχανίες. Στις ΗΠΑ υπάρχει αφθονία παραγωγής αερίου, με συνέπεια να δίνεται η ευκαιρία να υποκατασταθεί όλο το ρωσικό καύσιμο στη Δυτική Ευρώπη.

Υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι το ιδανικό σημείο εισόδου για το αμερικανικό καύσιμο καθώς διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τη χώρα μας για από κοινού εκμετάλλευση της ευκαιρίας.

Σημείωσε πως η επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ στον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο. Η αφθονία καυσίμου μείωσε τις τιμές κατά 60-70% για τα αμερικανικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας και το κόστος του ηλεκτρισμού. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν πολιτικές από τις αμερικανικές κυβερνήσεις που αύξησαν το κόστος, τις οποίες όμως απέσυρε ο Ντ. Τραμπ με την ανάρρησή του στην Προεδρία των ΗΠΑ.

Ο κ. Ράιτ σημείωσε πως το 10% των Αμερικανικών δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, κάτι που είναι εξωφρενικό. Επίσης το κόστος είναι δυσβάσταχτο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται φθηνή ενέργεια. Όπως υπογράμμισε, χρειάζεται προσοχή στις πολιτικές που κάνουν την ενέργεια πιο ακριβή, 7 δισ. κάτοικοι του πλανήτη ζητούν ποιότητα διαβίωσης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, αν εφαρμοστούν στην Ευρώπη πολιτικές που αυξάνουν τις τιμές των ορυκτών καυσίμων, τότε το αέριο θα καταλήγει σε άλλες αγορές στον πλανήτη. Η Ευρώπη χρειάζεται φθηνή ενέργεια, για να επιστρέψουν βιομηχανίες που έχουν μεταφερθεί εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και να αναπτυχθούν νέοι τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Σημείωσε πως η Καλιφόρνια σήμερα έχει το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας, λόγω ανάλογων κακών πολιτικών.

Υπογράμμισε πως ο ηλεκτρισμός αποτελεί ένα μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης, μόλις το 20%, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά την παραγωγή θερμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να υποσχεθεί ένα λαμπρό μέλλον.