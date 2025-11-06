ΔΥΠΑ: Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα υποβολής έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

Θέσεις Προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους.

Σκοπός: κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής

Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11:30 π.μ., έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με χρήση κωδικών TAXISnet, μέσω του gov.gr στην ακόλουθη διεύθυνση εδώ.

Διαδρομή υποβολής:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις ή ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα.