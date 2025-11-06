Algida Ice Cream Company: Η «πρωτιά» και η επόμενη μέρα της νέας εταιρείας της Unilever για το παγωτό

Περίοπτη θέση στην εγχώρια αγορά παγωτού κατέχει η ελληνική θυγατρική της Unilever. Πότε συστάθηκε. Τα πρώτα δείγματα γραφής.

Ψηλά θέτει τον πήχη της ανάπτυξής της στον πολλά υποσχόμενο κλάδο του παγωτού η Algida Ice Cream Company, η ελληνική εταιρεία της νέας παγκόσμιας Magnum ice Cream Company.

Επί της ουσίας πρόκειται για τη νέα εταιρεία που ίδρυσε την άνοιξη του 2025 η Unilever στην Ελλάδα, με στόχο την απόσχιση της δραστηριότητας του παγωτού, υλοποιώντας το διεθνές πλάνο του πολυεθνικού κολοσσού.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο όμιλος Unilever, με ηγετικά μερίδια στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2024 ότι θα προχωρήσει στην απόσχιση της μονάδας παγωτού παγκοσμίως, σε μια προσπάθεια να επικεντρωθεί στις δραστηριότητές του στους τομείς ομορφιάς και ευεξίας, προσωπικής φροντίδας, οικιακής φροντίδας κ.α.

Η σύσταση

Έναν χρόνο αργότερα, στην Ελλάδα συστάθηκε η Algida ICC Μονοπρόσωπη Α.Ε. με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 50.000 ευρώ και έδρα στην Κηφισιά.

Σκοπός, δε, ίδρυσης της εταιρείας είναι (α) η αγορά, η παραγωγή και το χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου, γαλακτοκομικών προϊόντων, κατεψυγμένων γαλακτοκομικών και μη γαλακτοκομικών παγωτών, κατεψυγμένων επιδορπίων, ζαχαρωδών και συναφών προϊόντων, (β) το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, ζάχαρης, σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής, (γ) η μεσολάβηση στην πώληση παγωτών, τροφίμων και ποτών ενεργώντας ως εμπορικός αντιπρόσωπος.

Η επόμενη μέρα

Στο σήμερα, η Algida Ice Cream Company συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στην ελληνική αγορά παγωτού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην κατηγορία.

Από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της ανάπτυξής της, προκειμένου να ανταποκρίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικά στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών και να συνεχίσει να προσφέρει νέες καινοτόμες ιδέες και προϊόντα.

Η «πρωτιά» στα σούπερ μάρκετ

Από 1/6/2025 έχει ξεκινήσει η αυτόνομη εμπορική λειτουργία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, ενώ πρόσφατα κατέκτησε την πρώτη σε πωλήσεις θέση μεταξύ των επώνυμων παγωτών στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

Η Algida Ice Cream Company διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της μερικές από τις πιο γνωστές μάρκες στον κλάδο του παγωτού στην Ελλάδα, όπως οι Algida, Magic, Cornetto, Ben & Jerry’s, ΕΒΓΑ και Scandal.

Η Magnum Ice Cream Company

Η Algida Ice Cream Company αποτελεί μέλος της νέας παγκόσμιας εταιρικής οντότητας Magnum Ice Cream Company, της μεγαλύτερης εταιρείας παγωτού στον κόσμο, με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και χαρτοφυλάκιο άνω των 100 brands.

H Magnum Ice Cream Company διαθέτει 12 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας στο παγωτό, ενώ το 2024 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 7.9 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, αναμένεται να εισαχθεί στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης μέχρι το τέλος του έτους, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της πλήρους απόσχισης από τον Όμιλο Unilever.