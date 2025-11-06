Ταχιάος: Εντός 2025 η δημοπράτηση του Κόμβου Σκαραμαγκά και της νέας εξόδου στη Μεταμόρφωση

Το ζήτημα της βιώσιμης κινητικότητας στο λεκανοπέδιο Αττικής, ανέδειξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, από το συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά

Το ζήτημα της βιώσιμης κινητικότητας στο λεκανοπέδιο Αττικής, ανέδειξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, από το συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα», τονίζοντας ότι η αύξηση των παρεμβάσεων στα οδικά δίκτυα επιφέρει και αύξηση της ζήτησης στη χρήση του αυτοκινήτου. Εξήγησε, δε, ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να περιορίζουν την κίνηση των ΙΧ οχημάτων, εξυπηρετώντας μόνο εκεί που η μετακίνηση με αυτοκίνητο είναι αναπόφευκτη.

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι τα κοινοτικά κονδύλια για οδικές υποδομές είναι περιορισμένα, μόλις 2 δισ. ευρώ στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αξιοποίηση προτύπων προτάσεων για την έναρξη έργων, εφόσον αυτές είναι βιώσιμες. Σημαντικά έργα για το Λεκανοπέδιο είναι η σύνδεση του Περιφερειακού Υμηττού με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και η οδική σύνδεση Ελευσίνας – Οινόφυτων, η οποία είναι κρίσιμη για τα logistics στη δυτική Αττική, που φαίνεται να προωθείται μέσω παραχώρησης. Πάντως, εντός του χρόνου αναμένεται η δημοπράτηση δύο οδικών έργων, αυτού του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά και της νέας Διπλής Εξόδου στη Μεταμόρφωση για τη διέλευση των οδηγών προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μετρό της Αθήνας, όπου η πυκνότητα του δικτύου θεωρείται πιο σημαντική από τη διευκόλυνση των αυτοκινήτων. Ο κ. Ταχιάος εκτίμησε ότι η Γραμμή 4 του μετρό – η οποία θα κινείται χωρίς οδηγούς, στο μοντέλο του μετρό Θεσσαλονίκης – θα φτάσει κοντά στην ολοκλήρωση στην αλλαγή της δεκαετίας, παρά τις καθυστερήσεις και τις αντιδράσεις στα εργοτάξια των Εξαρχείων και του Πάρκου Ριζάρη, που βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

«Το πρόβλημα εντοπίζεται στην Αθήνα, αλλά και οι υπόλοιπες Περιφέρειες διεκδικούν κεφάλαια για υποδομές. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν οι πόροι. Το γεγονός ότι βγήκαμε από την κρίση και υπάρχουν παντού ανοιχτά εργοτάξια δεν σημαίνει ότι οι πόροι είναι ανεξάντλητοι. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα φτάσει το 1,2 δισ. ευρώ, χρειαζόμαστε όμως πάνω από 200 εκατομμύρια για την αποπληρωμή των δανείων που ελήφθησαν για το μετρό πριν από τρεις δεκαετίες», είπε με νόημα ο κ. Ταχιάος, προσθέτοντας ότι ο πρωταρχικός στόχος της Ελλάδας θα πρέπει να είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στους υπόλοιπους συμμετέχοντες για την επιλογή επέκτασης μίας παραχώρησης, διευκρίνισε ότι οι παραχωρήσεις γίνονται ασύμφορες όταν επεκτείνονται, ενώ η επέκταση μίας σύμβασης απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των ευρωπαϊκών Αρχών ανταγωνισμού. Μέχρι τέλος του χρόνου θα εξεταστούν οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, πρόσθεσε.

Γιώργος Στασινός: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο για το κυκλοφοριακό

Αιχμηρός, ως προς την ανάγκη έγκαιρης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, εμφανίστηκε ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος του ΤΕΕ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο σωστός χρόνος είναι πολύ σημαντικός. «Αποφασίζουμε να λύσουμε το πρόβλημα, ενώ ήδη είμαστε ακινητοποιημένοι στον δρόμο. Θα έπρεπε να είχαμε ήδη βρει τις λύσεις», επισήμανε. Και συνέχισε: «Γιατί κάνουμε μόνο μελέτες όπως τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που ήδη έχουμε, αφού δεν τις εφαρμόζουμε; Πρέπει να πάρουμε απόφαση για το τι θα κάνουμε. Πρέπει να ζήσουμε σε μια πόλη, όπου θα μπορούν να ζήσουν οι πολλοί […] Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν αποφασίζουμε να τις εφαρμόσουμε».

Μάλιστα, σχολίασε σκωπτικά ότι στη Βουλή θα πρέπει να αρχίσουν να εκλέγονται περισσότεροι μηχανικοί (όχι μόνο δικηγόροι), ώστε επιτέλους να λαμβάνονται αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την πρακτική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, εξήγησε ότι πρέπει να γίνουν συνδυαστικά πράγματα, όπως για παράδειγμα α) να μπουν κανόνες με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, β) να βοηθήσουμε να υπάρξουν περισσότερα ΜΜΜ, τα οποία θα λειτουργούν σωστά (το λεωφορείο και το μετρό να περνά στην ώρα του), και γ) να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.

Ειδική αναφορά έκανε και στις κατασκευαστικές εταιρείες, τις οποίες κάλεσε όχι να μεγαλώνουν το ανεκτέλεστο, προκειμένου να βγάζουν κέρδη στο Χρηματιστήριο, αλλά να φροντίζουν να μετατρέπουν το ανεκτέλεστο σε εκτελεσμένο. Τέλος, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ο κ. Στασινός επεσήμανε τα εξής: «Επειδή είμαι ρεαλιστής. Ας βάλουμε μια κάμερα σ’ ένα σχολικό που κινείται στην Αττική Οδό, ώστε η κυβέρνηση επιτέλους να καταλάβει και να λάβει αποφάσεις. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε. Όταν είσαι ακίνητος στον δρόμο, έχεις χρόνο να ανοίγεις και να χαζεύεις το κινητό, εγώ για παράδειγμα διάβαζα την ομιλία μου. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δεν έχουμε, πλέον, να σκεφτούμε κάτι μόνο να αποφασίσουμε να κάνουμε 5-6 συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».

Πέτρος Σουρέτης: Soft ρυθμίσεις και άμεσα τρία μεγάλα έργα - Χάνονται 6,5 εκατ. ώρες στον δρόμο

Για νούμερα, τα οποία είναι αδυσώπητα, έκανε λόγο ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πέτρος Σουρέτης. Όπως εξήγησε, στο Λεκανοπέδιο υπήρχαν 3 εκατ. οχήματα το 2004, ενώ το 2024 είχαμε 4,5 εκατ. οχήματα. Στον Κηφισό κυκλοφορούν πλέον 260 χιλ. οχήματα κάθε ημέρα, ενώ το αντίστοιχο νούμερο στην Αττική Οδό ανέρχεται σε 300 χιλ. οχήματα. «Οι δρόμοι είναι πλέον κορεσμένοι», συνέχισε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην παλαιότητα του στόλου των αυτοκινήτων, καθώς κάθε ημέρα έχουμε 36 βλάβες. «Όλα αυτά είναι πράγματα, για τα οποία η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα. Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε μια μικρή πρόοδο, να γλιτώσουμε λίγη ώρα για τους Αθηναίους που βρίσκονται στον δρόμο», συνέχισε, αναφέροντας ότι στην κίνηση χάνονται 6,5 εκατομμύρια ώρες, οι οποίες αξίζουν 90 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στηλίτευσε το γεγονός ότι υπάρχει μια αδράνεια, η οποία επιτείνει το πρόβλημα. «Θα πρέπει να γίνουν κάποιες soft ρυθμίσεις», συμπλήρωσε, επικαλούμενος ως παράδειγμα την απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών για κάποιες ώρες της ημέρας μέσα στον αστικό ιστό. «Ο Κηφισός είναι κάτι που πρέπει να το δει το υπουργείο», συνέχισε, ενώ τόνισε ότι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, η έξοδος από την Ελευσίνα προς τη Θήβα και η σύνδεση Ελληνικού – Αττικής Οδού είναι έργα που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.

Νίκος Κριεζής: Στα 15 χλμ/ώρα η μέση ταχύτητα στην Αττική

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κριεζής, Senior Director, Infrastructure Development & Investment Advisory Services Business Unit Leader στην PLANET, διαπίστωσε ότι η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην Αττική έχει μειωθεί στα 15 χλμ/ώρα, την ίδια στιγμή που το ποσοστό των Ι.Χ. ξεπερνά το 60% στο σύνολο των μετακινήσεων στο κέντρο της Αθήνας. «Δεν αρκούν μόνο επενδύσεις σε υποδομές, αλλά χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας στις μετακινήσεις», επεσήμανε, προτού αναφερθεί σ’ ένα πλέγμα απαιτούμενων δράσεων, το οποίο εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: α) υποδομές μαζικών μετακινήσεων, όπως η επιτάχυνση της γραμμής 4 του μετρό, οι επεκτάσεις του μετρό και η αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου, β) υποδομές έξυπνης κινητικότητας, όπως τα ευφυή συστήματα υποδομών, και γ) έργα οδικής αποσυμφόρησης και περιφερειακών συνδέσεων, όπως η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, η αστική σήραγγα στην Ηλιούπολη, ο κόμβος του Σκαραμαγκά κ.α. «Όλα αυτά θα βοηθήσουν να αποσυμφορηθούν οι κεντρικοί άξονες», πρόσθεσε, προτού καταστήσει αναγκαία τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χάρτη κινητικότητας, ο οποίος θα δείξει ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες δράσεις σε ορίζοντα 20ετίας.

Κωνσταντίνος Καλέργης: Η Αττική υποφέρει

Ο Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στη Roikos Engineering Consultants, εστίασε στην έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία έχει πλέον γίνει γραφική, καθώς αναφερόμαστε σ’ αυτήν εδώ και 25 χρόνια. «Υπάρχει πεσιμισμός ως προς την πολιτική πρωτοβουλία της υλοποίησης των προτάσεων των μηχανικών. Παρότι γίνονται θετικά βήματα, πάντα γίνονται αργά», επεσήμανε. Και συνέχισε: «Εδώ και μια 10ετία γνωρίζουμε ότι κάποια έργα πρέπει να γίνουν. Θα έπρεπε να είχαν ωριμάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο». Ταυτόχρονα, επανέλαβε ότι «η Αττική υποφέρει», σημειώνοντας ότι υπάρχουν κάποια μέτρα που είναι άμεσα, αλλά απαιτούν πολιτική βούληση. «Είναι ένα πρόβλημα που δεν πάει άλλο, δεν ξέρω αν αυτό το εισπράττουν οι πολιτικοί. Είναι εθνική προτεραιότητα. Θα πρέπει να συναποφασίσουμε και να βρούμε τους ανθρώπους που θα αναλάβουν το πολιτικό κόστος, καθώς πρέπει να γίνουν κάποιες συγκρούσεις», επεσήμανε, παράλληλα. Σε άλλα κράτη, εξήγησε, για παράδειγμα, ότι, η τροφοδοσία των καταστημάτων γίνεται αποκλειστικά το βράδυ, 12 με 6.00. Τέλος, εκτίμησε ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να γίνουν κάποια άμεσα έργα διευκόλυνσης, όπως για παράδειγμα να αυξηθεί η χωρητικότητα στο πάρκινγκ της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Θάνος Τσιάνος : Να διαχειριστούμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση

Ο Θάνος Τσιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σημείωσε ότι «για τη Θεσσαλονίκη είμαστε πολύ αισιόδοξοι, καθώς τα έργα που έπρεπε να γίνουν, έχουν γίνει», για την Αττική τα πράγματα είναι ακριβώς το αντίθετο. «Οι λύσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια», παραδέχθηκε, διευκρινίζοντας ότι το 2007 συμμετείχε σε μια μελέτη για αλλαγές στον άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα ή να υπάρξει 4η λωρίδα στον Κηφισό.

«Τα κονδύλια είναι περιορισμένα, επομένως πρέπει να υπάρξει προτεραιοποίηση», πρόσθεσε, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, καθώς προβλέπεται αύξηση των μετακινήσεων κατά 16%. «Ακόμη και να τρέξουμε, θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη […] Πέρα από τα έργα υποδομής και τα ΜΜΜ, πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτί», συνέχισε, κάνοντας ειδική μνεία στη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τι σημαίνει αυτό; Διαχείριση παλαιών οχημάτων, δημιουργία νέων σταθμών μετεπιβίβασης, προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης, μικρές αναδιαμορφώσεις στου κόμβους κ.α. «Δεν θα σου λύσουν το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, αλλά θα δώσουν ανάσες μέχρι να γίνουν τα αναγκαία έργα», υποστήριξε, τέλος.