Νότια Κορέα: Κατέρρευσε τμήμα ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού - Επτά άνθρωποι παγιδευμένοι

Επτά άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν της Νότιας Κορέας όπου κατέρρευσε μεγάλη κατασκευή, μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από την κατασκευή που κατέρρευσε, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές του στην πυροσβεστική, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.