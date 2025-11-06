Maersk: Αναβαθμίζει τις ετήσιες προοπτικές λόγω αύξησης των κινεζικών εξαγωγών

Ισχυρότερα από τα αναμενόμενα ήταν τα λειτουργικά κέρδη τρίτου τριμήνου που ανακοίνωσε η Maersk ενώ παράλληλα αύξησε το χαμηλότερο όριο των προβλέψεων για το σύνολο του έτους.

Ισχυρότερα από τα αναμενόμενα ήταν τα λειτουργικά κέρδη τρίτου τριμήνου που ανακοίνωσε η Maersk ενώ παράλληλα αύξησε το χαμηλότερο όριο των προβλέψεων για το σύνολο του έτους, λόγω της αύξησης των κινεζικών εξαγωγών.

Ο κολοσσός της ναυτιλίας που θεωρείται ευρέως ως βαρόμετρο του παγκόσμιου εμπορίου, ανακοίνωσε EBITDA ύψους 2,68 δισ. δολ. για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Η μέτρηση ξεπέρασε τα 2,6 δισ. δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές σε μια συναίνεση που καταρτίστηκε από την LSEG, ωστόσο είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα 4,8 δισ. δολ. την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Maersk αύξησε επίσης την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη ολόκληρου του έτους σε μεταξύ 9 δισ. δολ. και 9,5 δισ. δολ., από την προηγούμενη πρόβλεψη των 8 δισ. δολ. σε 9,5 δισ. δολ.

«Οι εξαγωγές από την Άπω Ανατολή της Ασίας, και ιδιαίτερα την Κίνα, εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο μοχλό της σταθερής αύξησης του όγκου», δήλωσε η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο. «Οι εισαγωγές παραμένουν ισχυρές στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη Δυτική Κεντρική Ασία» αναφέρεται.

«Νομίζω ότι αυτό που μας επέτρεψε να αυξήσουμε τις προβλέψεις ήταν πραγματικά μια ιστορία ανθεκτικότητας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Maersk, Βίνσεντ Κλερκ, στο CNBC.

«Ανθεκτικότητα της ζήτησης σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, προς τα τέλη του τριμήνου, ακόμη και τις ΗΠΑ να ανακάμπτουν ξανά καθώς πλησιάζουμε στην εποχιακή κορύφωση του τέλους του έτους», τόνισε.

«Και ανθεκτικότητα και στις δραστηριότητές μας, όπου παρά τις πολλές πληθωριστικές πιέσεις και την μεγάλη αβεβαιότητα, καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος και να το διατηρήσουμε υπό έλεγχο και, ως εκ τούτου, να αυξήσουμε τα περιθώρια κέρδους σε όλες τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά περισσότερο από 6% το πρωί της Πέμπτης. Η τιμή της μετοχής έχει αυξηθεί περίπου κατά 5% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα με την αναθεώρηση των λειτουργικών κερδών της για ολόκληρο το έτος, η Maersk δήλωσε ότι αναμένει ότι ο όγκος της παγκόσμιας αγοράς εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά περίπου 4% το 2025, από την προηγούμενη πρόβλεψή της μεταξύ 2% και 4%.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα χαρακτήριζε η Maersk τις προοπτικές του παγκόσμιου εμπορίου, ο Κλερκ είπε ότι φαίνεται ότι η συζήτηση για το τέλος της παγκοσμιοποίησης ήταν «αρκετά πρόωρη».