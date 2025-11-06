Ζαχαράκη: Νέα ένταξη έργου για την αναβάθμιση του γηπέδου Ραπτοπούλου στον Δήμο Αγράφων

Το έργο αφορά την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Αγράφων, με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υποδομών μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού στην περιοχή.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία ελήφθη σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό, Γιάννη Βρούτση, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025 το έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση γηπέδου Ραπτοπούλου στον Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας», με συνολική δημόσια δαπάνη 812.000 ευρώ.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Μέσα από την αποκατάσταση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των υποδομών στην περιοχή, στοχεύουμε στην ενίσχυση του μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού. Συνεχίζουμε με έργα σε όλη την Ελλάδα, που φέρνουν τους πολίτες ακόμη πιο κοντά στον αθλητισμό και αναδεικνύουν τη σημασία της ενεργής συμμετοχής και της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών».

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν εργασίες βελτίωσης του αγωνιστικού χώρου, ενίσχυσης υποδομών, πιθανής προσθήκης εξοπλισμού, καθώς και εργασιών προστασίας και συντήρησης, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις ανάγκες των τοπικών συνθηκών.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ και εντάσσεται στον άξονα 1.10 «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Αθλητικών Υποδομών του ΥΠΑΙΘΑ». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 812.000 ευρώ και αφορά αποκλειστικά δημόσια δαπάνη μέσω του ΠΔΕ.