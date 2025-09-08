Γαλλία: Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης για την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού

Η απάντηση των 577 βουλευτών αναμένεται στη διάρκεια ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί το βράδυ.

Ξεκίνησε σήμερα στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας), η κρίσιμη συνεδρίαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, που θα κλείσει με ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, με την πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού να θεωρείται προεξοφλημένη.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε το χρέος, δεν θα μπορέσουμε να δανειστούμε καθόλου», δήλωσε ο Μπαϊρού ανεβαίνοντας στο βήμα του κοινοβουλίου για να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησής του για τον προϋπολογισμό λιτότητας, που έχει στόχο να περιορίσει το χρέος της χώρας, το οποίο βρίσκεται στο 114% του ΑΕΠ. Τόνισε πως «ήθελε» αυτό το «δοκιμασία αλήθειας».

Η απάντηση των 577 βουλευτών αναμένεται στη διάρκεια ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί το βράδυ. Όμως δεν υπάρχει κανένα σασπένς: ο κοινοβουλευτικός συνασπισμός, που υποστηρίζει τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει την πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, έχουν προειδοποιήσει πως θα ψηφίσουν όχι.

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο 2024, αναμένεται να πέσει. Και η Γαλλία, η οποία λυγίζει κάθε μέρα και λίγο περισσότερο κάτω από το βάρος του δημόσιου χρέους της, θα βυθιστεί στην πολιτική κρίση, με τα κόμματα να έχουν βγάλει τα μαχαίρια με στόχο τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.

Σε φάση αναζήτησης νέου πρωθυπουργού;

Επί της ουσίας, με προεξοφλημένη από Τύπο και αναλυτές την μη παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουελ Μακρόν βρίσκεται ήδη στη φάση της αναζήτησης ενός προσώπου που θα μπορούσε να καταρτίσει και να «περάσει» από την γαλλική Εθνοσυνέλευση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Δεδομένης της άρνησης των κομμάτων της ακροδεξιάς «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν να συνεργαστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον Γάλλο πρόεδρο, η πλέον πιθανή οδός για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης, που διαφαίνεται στην παρούσα φάση, είναι η συνεργασία των κομμάτων τα οποία στηρίζουν την υπάρχουσα κυβέρνηση, με ένα τμήμα των κομμάτων της Αριστεράς, αρχής γενομένης από το Σοσιαλιστικό. Με άλλα λόγια ο σχηματισμός ενός κυβερνητικού σχήματος που λίγο-πολύ θα έχει είτε την ανοχή είτε την στήριξη όλων των κομμάτων που βρίσκονται πιο αριστερά από την Λεπέν και πιο δεξιά από τον Μελανσόν. Δηλαδή ενός κυβερνητικού σχήματος που θα διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις, ο Μακρόν θα κληθεί είτε να ορίσει νέο πρωθυπουργό είτε να προκηρύξει εκ νέου βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πρώτη σε ψήφους θα έλθει και πάλι η ακροδεξιά, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση να αποκτήσει αυτή τη φορά απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με μια αδύνατη εξίσωση για να βγει από το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο: να διαπραγματευθεί με ορισμένα κόμματα για να συμφωνήσουν σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν θα απορριφθεί αμέσως από τους βουλευτές, ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να ελπίζει ότι η νέα βουλή θα είναι περισσότερο ευνοϊκή σ' αυτόν, ένα δύσκολο στοίχημα δεδομένης της πολύ χαμηλής δημοτικότητάς του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress