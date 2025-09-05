Ζαχαράκη: Η ενδυμασία ατομικό δικαίωμα των μαθητών

«Η ενδυμασία αποτελεί ατομικό δικαίωμα των μαθητών. Σε περιπτώσεις ακραίων ή και εκκεντρικών ενδυματολογικών προτιμήσεων των μαθητών και μαθητριών, η μαθητική κοινότητα δύναται να παρεμβαίνει μέσα από δημοκρατικό διάλογο και συνεργασία», ξεκαθαρίζει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Η ενδυμασία αποτελεί ατομικό δικαίωμα των μαθητών. Σε περιπτώσεις ακραίων ή και εκκεντρικών ενδυματολογικών προτιμήσεων των μαθητών και μαθητριών, η μαθητική κοινότητα δύναται να παρεμβαίνει μέσα από δημοκρατικό διάλογο και συνεργασία», ξεκαθαρίζει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε έγγραφη απάντησή της που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση για την επαναφορά της υποχρεωτικής ενιαίας σχολικής ενδυμασίας.

Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τον ανεξάρτητο σήμερα, προερχόμενο από το κόμμα των «Σπαρτιατών», Αθ. Χαλκιά, και είχε ως αντικείμενο «φαινόμενα μαθητών (και κυρίως μαθητριών) του Γυμνασίου και του Λυκείου που προσέρχονται στο σχολείο με υπερβολικά κοντές φούστες και σορτς, έντονο μακιγιάζ και ξυρισμένα μαλλιά (ενίοτε χρωματιστά βαμμένα), καθώς και εξόχως αποκαλυπτικά και προκλητικά μπλουζάκια, δημιουργώντας δικαιολογημένες αντιδράσεις γονέων και καθηγητών, αφού δυσχεραίνεται σημαντικά το παιδαγωγικό κλίμα και η εκπαιδευτική διαδικασία».

Η υπουργός Παιδείας υπενθυμίζει στον βουλευτή όσα προβλέπει ο «Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων», που ορίζει ότι: «Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των μαθητριών και των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει, όταν παρατηρούνται ακρότητες ή εκκεντρισμοί και να συστήνει συμμόρφωση σε ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Τα οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των μαθητριών ή των μαθητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησης και με συνεννόηση των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Αν ανάλογο θέμα παραπεμφθεί για συζήτηση και απόφαση στο σύλλογο των καθηγητών, όπου ανήκει και η όποια τελική απόφαση, στη συζήτηση του συλλόγου καθηγητών παραβρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει η μαθήτρια ή ο μαθητής που κρίνεται, καθώς και το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ