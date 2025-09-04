Κοντογεώργης: Μόνιμη και διαρκής βελτίωση στα εισοδήματα

«Χρειάζεται πάντα μια μετριοπάθεια όταν αναφερόμαστε στη Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι περιοχές αδικημένες ως προς τις υποδομές και σε άλλες πολιτικές», είπε.

Το λεγόμενο «καλάθι της ΔΕΘ» αλλά και τα έργα που πραγματοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν τα θέματα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη σε ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, τα έργα δηλαδή, ο Θ. Κοντογεώργης ξεκίνησε την απάντησή του από μια παρατήρηση: «Χρειάζεται πάντα μια μετριοπάθεια όταν αναφερόμαστε στη Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι περιοχές αδικημένες ως προς τις υποδομές και σε άλλες πολιτικές». «Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι στην πράξη να φαίνεται η αλλαγή», διαβεβαίωσε.

Για τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, έχουν τεθεί οι βάσεις για μεγάλες υποδομές, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, όπως οι σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις, αλλά και, ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, πήρε αφορμή από τη χθεσινή επίσκεψή του στη Χαλκιδική, εκεί όπου «πρέπει να κάνουμε άλματα για το νερό».

Αναφερθείς στη σχέση κέντρου - περιφέρειας, υπογράμμισε την κυβερνητική βούληση για «δικαιότερη κατανομή», κάτι, που όπως τόνισε, «δεν μπορεί να γίνει με ευχολόγια». Έγινε, πάντως, το πρώτο βήμα, αυτό της καταγραφής έργων σε επίπεδο δήμων σε όλη τη χώρα και τώρα «έρχεται η ώρα της γρηγορότερης υλοποίησης αυτών που ήδη υλοποιούνται, ξεπερνάμε γραφειοκρατικές δυσκολίες». Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε, «δική μας υποχρέωση να παραδώσουμε τα έργα στο δικό μας (πολιτικό) κύκλο ζωής».

Συγχρόνως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέδειξε τη σημασία του προγραμματισμού από κοινού με την αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, και τούτο γιατί, όπως επιχειρηματολόγησε, «οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι». Εξάλλου, «για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να απορροφήσουμε πόρους πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το επόμενο διάστημα, ο σχεδιασμός χρειάζεται να είναι κοινός».

Στο σημείο αυτό επικαλέσθηκε και τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη για το πού θα βρεθούν περισσότερα λεφτά για την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα. «Αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της κοινωνίας και της συνοχής της», ήταν το μήνυμα του Θ. Κοντογέωργη.

Συζητώντας ακολούθως για τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επανέλαβε ότι «η ανάπτυξη έχει περισσότερο νόημα όταν το αποτέλεσμα είναι πιο ορατό και πιο αισθητό στην καθημερινότητα του πολίτη». Και, χωρίς να μπει σε αριθμούς, όπως είπε, η οικονομική πρόοδος είναι εμφανής και «οι πολίτες αισθάνονται μια μεγαλύτερη ασφάλεια με τη γενική οικονομική κατάσταση». Ενώ όσον αφορά την προσωπική οικονομική κατάσταση «έχουν γίνει σημαντικά βήματα».

Από την άλλη, συνέχισε, υπάρχουν και παράγοντες που απομειώνουν τη δικαιολογημένη, όπως την χαρακτήρισε, προσδοκία, ύστερα από πολλά χρόνια κρίσης, για επαναφορά στην κανονικότητα. Μια προσδοκία που «ίσως ήταν ακόμη πολύ μεγαλύτερη».

Πάντως, διευκρίνισε, οι αυξήσεις στους μισθούς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τον κατώτατο και το μέσο μισθό είναι κάτι που «όλοι το βλέπουμε και το αντιλαμβανόμαστε». Άλλωστε, «αυτή η ΔΕΘ είναι μια ΔΕΘ συγκομιδής», ανέφερε και υπογράμμισε τη σημασία της συνετής οικονομικής πολιτικής, όπως είπε. Ενώ και μέσα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν περισσότερα. Τούτων δοθέντων, «οι πολίτες έχουν περισσότερες πιθανότητες να δουν ένα μεγαλύτερο αντίκρισμα», η προοπτική είναι περισσότερο αισιόδοξη -και «πάνω σε αυτό να επενδύσουμε και για τη συνέχεια».

Ειδικώς για το φορολογικό σκέλος των εξαγγελιών, έκανε λόγο για συνεχή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Σημείωσε δε, ότι «δεν θα είναι ένα έκτακτο επίδομα ούτε εντάσσεται σε μια προεκλογική παροχολογία. Είναι μόνιμο μέτρο».

Στο σημείο αυτό έκανε και τη σύγκριση με άλλα κράτη της ηπείρου μας: «Στην Ευρώπη ελάχιστες είναι οι χώρες που προχωρούν σε τέτοια συζήτηση γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι γνωστό τι γίνεται στη Γαλλία, τη Γερμανία κ.ά. χώρες». Αντιθέτως, κατέληξε, «εμείς και λόγω της οικονομικής αυτής πολιτικής, έχουμε τη δυνατότητα και σε αυτή θα συνεχίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ