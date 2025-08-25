Πολιτική | Διεθνή

Γαλλία: Ο Αμερικανός πρεσβευτής κλήθηκε για εξηγήσεις, μετά τις δηλώσεις κατά του Μακρόν

Ο Μακρόν κατηγορείται από τον Αμερικανό διπλωμάτη για «ανεπαρκή δράση» σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Η Γαλλία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ, μετά τα «απαράδεκτα» σχόλιά του εναντίον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που κατηγορείται από τον Αμερικανό διπλωμάτη για «ανεπαρκή δράση» σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

«Οι ισχυρισμοί του πρεσβευτή είναι απαράδεκτοι. Έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 που καθορίζει τις διπλωματικές σχέσεις», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

