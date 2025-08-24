Επιστολή Τραμπ στην Ουκρανία: Τώρα είναι η στιγμή να τελειώσει η ανόητη αιματοχυσία

«Ο λαός της Ουκρανίας έχει αδάμαστο πνεύμα και το θάρρος της χώρας σας εμπνέει πολλούς. Καθώς γιορτάζετε αυτήν την σημαντική ημέρα, να γνωρίζετε ότι οι ΗΠΑ σέβονται τον αγώνα σας, τιμούν τις θυσίες σας και πιστεύουν στο μέλλον σας ως ανεξάρτητο έθνος».

Επιστολή όπως και άλλοι ηγέτες του κόσμου ευχές προς την Ουκρανία σήμερα Κυριακή, για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας, απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια περίοδο όπου οι ελπίδες για ειρήνη παραμένουν περιορισμένες παρά τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Τραμπ απέστειλε γράμμα στην Ουκρανία με αφορμή την 34η επέτειο της ανεξαρτησίας της – που σηματοδοτεί την αποδέσμευση της χώρας από τη σοβιετική κυριαρχία – επαινώντας το θάρρος της και δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν στο μέλλον της ως ανεξάρτητο κράτος.

Στο γράμμα του, ο Τραμπ έγραψε: «Ο λαός της Ουκρανίας έχει αδάμαστο πνεύμα και το θάρρος της χώρας σας εμπνέει πολλούς. Καθώς γιορτάζετε αυτήν την σημαντική ημέρα, να γνωρίζετε ότι οι ΗΠΑ σέβονται τον αγώνα σας, τιμούν τις θυσίες σας και πιστεύουν στο μέλλον σας ως ανεξάρτητο έθνος».

«Τώρα είναι η στιγμή να τελειώσει η ανόητη αιματοχυσία. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν μια λύση μέσα από διαπραγμάτευση, που οδηγεί σε βιώσιμη και διαρκή ειρήνη, που θα τερματίσει τη σφαγή και θα διασφαλίσει την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για το μήνυμά του και απηύθυνε τη δική του ομιλία προς τους Ουκρανούς, δηλώνοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να γιορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας και σε εκατό χρόνια.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες με τον Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες για την προώθηση σχεδίου ειρήνης, επεσήμανε: «Η Ουκρανία δεν έχει ακόμη κερδίσει πλήρως, αλλά σίγουρα δεν θα χάσει. Η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της. Δεν είναι θύμα είναι μαχήτρια. Δεν ικετεύει· προσφέρει. Συμμαχία και συνεργασία».

«Η Ουκρανία είναι πιο δυνατή και έχει αυτοσεβασμό. Δεν περιμένει χειρονομίες καλής θέλησης, αλλά διαθέτει τη θέληση να εφαρμόσει ό,τι χρειάζεται για εμάς», συμπλήρωσε.

«Αυτή είναι η Ουκρανία του σήμερα. Και μια τέτοια Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί ποτέ ξανά στην ιστορία να υπομείνει την ταπείνωση που οι Ρώσοι ονομάζουν “συμβιβασμό”. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη. Το μέλλον μας θα αποφασιστεί μόνο από εμάς. Και ο κόσμος το γνωρίζει», κατέληξε.