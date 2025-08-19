Ο ΟΗΕ εξετάζει το μέλλον της ειρηνευτικής δύναμής του στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συζητά σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από τη Γαλλία και προβλέπει να παραταθεί για έναν χρόνο η εντολή της ειρηνευτικής δύναμης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ άρχισε χθες Δευτέρα να συζητά σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από τη Γαλλία και προβλέπει να παραταθεί για έναν χρόνο η εντολή της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στον νότιο Λίβανο, ενόψει της προοδευτικής απόσυρσής του.

Όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντιώνονται στην παράταση της εντολής της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL), που βρίσκεται ανεπτυγμένη στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ από το 1978.

«Δεν σχολιάζουμε διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», περιορίστηκε να πει χθες εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ερωτηθείς για την αμερικανική θέση όσον αφορά το μέλλον της δύναμης των κυανοκράνων, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ -χώρας με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας- δεν απάντησε.

Το σχέδιο απόφασης, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, θα παρέτεινε την εντολή της FINUL ως την 31η Αυγούστου 2026, εκφράζοντας πάντως την «πρόθεση» του ΣΑ να «εργαστεί για την απόσυρσή της».

Κι αυτό με σκοπό η λιβανική κυβέρνηση να γίνει «ο μοναδικός εγγυητής της ασφάλειας στον νότιο Λίβανο».

Η περιοχή αυτή αποτέλεσε θέατρο του ανοικτού πολέμου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό λιβανικό κίνημα Χεζμπολά μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 2024.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος στη σύρραξη προέβλεπε το σιιτικό ένοπλο κίνημα να αποσύρει τις δυνάμεις του σε απόσταση τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα και να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της εκεί.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή αλλά το Ισραήλ -ο στρατός του οποίου έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε αψιμαχίες με κυανόκρανους- συνεχίζει να κατέχει πέντε περιοχές που κρίνει πως έχουν στρατηγική σημασία και διεξάγει σχεδόν καθημερινά αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική χώρα.

Τα 15 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αναμένεται να ψηφίσουν ως την 25η Αυγούστου επί του σχεδίου απόφασης αυτού, καθώς η εντολή της FINUL τυπικά εκπνέει στα τέλη του μηνός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ