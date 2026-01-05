Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας

Οι Αμερικανοί φαίνεται πως στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να πλοηγηθούν στο πολύπλοκο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ.

Πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως καταφεύγουν καθημερινά στο ChatGPT για πληροφορίες σχετικά με την υγεία, σύμφωνα με έκθεση που κοινοποίησε η OpenAI στο Axios.

Οι Αμερικανοί φαίνεται πως στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να πλοηγηθούν στο πολύπλοκο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.

