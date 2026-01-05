Ειδήσεις | Διεθνή

Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας

Newsroom
Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας
ChatGPT / Πηγή Φωτογραφία: Getty Images
Οι Αμερικανοί φαίνεται πως στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να πλοηγηθούν στο πολύπλοκο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ.

Πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως καταφεύγουν καθημερινά στο ChatGPT για πληροφορίες σχετικά με την υγεία, σύμφωνα με έκθεση που κοινοποίησε η OpenAI στο Axios.

Οι Αμερικανοί φαίνεται πως στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να πλοηγηθούν στο πολύπλοκο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.

