Κέρδη 1,5% για το πετρέλαιο εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας

Το αμερικανικό αργό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισε με άνοδο 1,54% στα 58,20 δολάρια/βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό Brent ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 61,60 δολάρια/βαρέλι.

Με άνοδο έκλεισαν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο από την κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει βαθιά αβεβαιότητα, τη στιγμή που το κράτος της Λατινικής Αμερικής διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα μαύρου χρυσού στον κόσμο.

Το αμερικανικό αργό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισε με άνοδο 1,54% στα 58,20 δολάρια/βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό Brent ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 61,60 δολάρια/βαρέλι.

Η Βενεζουέλα, ιδρυτικό μέλος του OPEC, διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, ύψους 303 δισ. βαρελιών ή περίπου το 17% του παγκόσμιου συνόλου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Το Καράκας παρήγαγε περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στο peak των εξορύξεών του στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά η παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά από τότε, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ενέργειας Kpler. Το νοτιοαμερικανικό κράτος παράγει σήμερα περίπου 800.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η Chevron είναι η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα. Εξήγαγε περίπου 140.000 βαρέλια την ημέρα στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με την Kpler.

«Ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος της ανατροπής του Μαδούρο στις τιμές του πετρελαίου είναι ασαφής», δήλωσε ο Daan Struyven, επικεφαλής ερευνητής στον κλάδο του πετρελαίου στην Goldman Sachs. Η παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί εάν εγκαθιδρυθεί μια κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και αν η κυβέρνηση Τραμπ άρει τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, ανέφερε ο ίδιος.

Ωστόσο, η απομάκρυνση του Μαδούρο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε διαταραχές του εφοδιασμού βραχυπρόθεσμα, δήλωσε ο αναλυτής, τονίζοντας πως μακροπρόθεσμα, οι αμερικανικές επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγή της Βενεζουέλας θα ασκήσουν καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Όμως, η ανάκαμψη της παραγωγής πιθανότατα θα είναι σταδιακή και μερική, είπε ο Struyven σε σημείωμά τους προς τους επενδυτές.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές το Σάββατο ότι οι επενδύσεις των ΗΠΑ στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας είναι ένας βασικός στόχος της επιχείρησης αλλαγής καθεστώτος που ανέτρεψε τον Μαδούρο.

Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα εκτιμούν πως το κόστος για να ανακάμψει η παραγωγή θα ανέλθει στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Παράλληλα ένα «σταθερό περιβάλλον ασφάλειας» είναι απαραίτητο για την επαναφορά της παραγωγής στα επίπεδα της δεκαετίας του 1990, ανέφερε από την πλευρά της η Helima Croft, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής για τα commodities στην RBC Capital Markets.

«Η πλήρης άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να επαναφέρει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια παραγωγής σε διάστημα 12 μηνών, εάν υπάρξει μια ομαλή μετάβαση εξουσίας», ανέφερε η Κροφτ, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «σε ένα χαοτικό σενάριο αλλαγής εξουσίας όπως αυτό που συνέβη στη Λιβύη ή το Ιράκ, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα».