ΗΠΑ: Ετοιμάζονται να ανοίξουν ξανά την πρεσβεία στο Καράκας αν το θελήσει ο Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ανοίξουν ξανά την πρεσβεία τους στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θελήσει να συνεχισθούν τέτοιου είδους διαδικασίες, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, κάνουμε προετοιμασίες για να επιτρέψουμε την επανέναρξη της λειτουργίας (της πρεσβείας) σε περίπτωση που ο Πρόεδρος λάβει αυτή την απόφαση», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Βενεζουέλα
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
