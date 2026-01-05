Wall Street: Νέο ρεκόρ μέσω... Βενεζουέλας για τον Dow Jones

Ράλι για τις μετοχές του πετρελαϊκού και του αμυντικού κλάδου.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, μετά την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενος για ναρκοτρομοκρατία.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε σε νέα επίπεδα ρεκόρ στις 48.977 μονάδες, ενισχυμένος κατά 595 μονάδες ή 1,23%. Παρόμοια εικόνα και για τον διευρυμένο S&P 500, ο οποίος έκλεισε άνοδο 0,64% στις 6.902 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,69% στις 23.395 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, μεγάλοι κερδισμένοι της συνεδρίασης ήταν οι κολοσσοί του πετρελαϊκού κλάδου, υπό την ελπίδα ότι θα ωφεληθούν από την ανοικοδόμηση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Ειδικότερα η Chevron που διαθέτει ήδη παρουσία στη χώρα, σημείωσε άλμα 5%, ενώ η Exxon Mobil κατέγραψε κέρδη πάνω από 2%. Οι Halliburton και SLB ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 9% η κάθε μία.

Επιπλέον, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών General Dynamics και Lockheed Martin κέρδισαν 3% και 2% αντίστοιχα, καθώς η τελευταία ενέργεια του Τραμπ δείχνει ότι οι αιφνιδιαστικές στρατιωτικές επιθέσεις θα αποτελέσουν βασικό μέρος της πολιτικής του για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών ζητημάτων που προκύπτουν στο μέλλον.

Με άνοδο περίπου 4% έκλεισε και η μετοχή της Goldman Sachs, ενώ ο τίτλος της περιφερειακής τράπεζας U.S. Bancorp ενισχύθηκε κατά 3%.