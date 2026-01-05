Ράλι για χρυσό και ασήμι μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Άλμα άνω του 5% για το ασήμι, στο +2,8% ο χρυσός.

Νέα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές χρυσού και ασημιού την Δευτέρα στον απόηχο της ανάφλεξης στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Φεβρουαρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με κέρδη 2,8% στα 4.451,50 δολάρια/ουγγιά, ενώ στην spot αγορά το μέταλλο ενισχύθηκε κατά 2,7% στα 4.444,52 δολάρια/ουγγιά, στα υψηλότερα επίπεδα της εβδομάδας.

Παρόμοια εικόνα και για το ασήμι, με τα συμβόλαια Φεβρουαρίου να σημειώνουν ράλι 5,2% στα 76,37 δολάρια/ουγγιά. Η πλατίνα ενισχύθηκε 5,9% στα 2.269,55 δολάρια/ουγγιά ενώ το παλλάδιο κέρδισε 3,4% και διαμορφώθηκε στα 1.694,75 δολάρια.

Οι Αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του το Σάββατο, σε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε θανάτους αμάχων, και οδηγήθηκε σε φυλακή στη Νέα Υόρκη. Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέλαβε ως προσωρινή ηγέτης και δήλωσε ότι ο Μαδούρο παραμένει πρόεδρος.

Ο Μαδούρο κρατείται στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες και στην πρώτη του κατάθεση σε δικαστήριο του Μανχάταν σήμερα δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες και για τις τέσσερις ποινικές κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί και οι οποίες περιλαμβάνουν ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών, όπως τα Σιναλόα και Ζέτα του Μεξικού, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα της Βενεζουέλας, κινήματα που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «τρομοκρατικά».